España dejó escapar una valiosa oportunidad en su estreno en el Mundial 2026 al igualar 0-0 frente a Cabo Verde en un encuentro que estuvo lejos de las expectativas generadas alrededor de la selección europea. Aunque dominó varios pasajes del compromiso y generó algunas situaciones de peligro, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no encontró la claridad necesaria para romper el orden defensivo de su rival. En este complicado contexto debutó Lamine Yamal en una Copa del Mundo.

El combinado africano planteó un partido intenso y disciplinado, cerrando espacios y obligando a España a buscar alternativas que rara vez dieron resultado. La Roja controló la posesión durante buena parte del duelo, pero mostró dificultades para transformar ese dominio en ocasiones realmente contundentes frente al arco contrario.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó en el minuto 70, cuando Lamine Yamal ingresó al campo para disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo. El joven talento asumió protagonismo por la banda derecha y dejó algunos destellos de su calidad, intentando aportar desequilibrio en una ofensiva española que necesitaba nuevas soluciones para romper el empate.

Pese a sus intervenciones y a la energía que aportó en el tramo final, Yamal no pudo cambiar el rumbo de un encuentro que terminó sin goles. España deberá mejorar su eficacia de cara a los próximos compromisos si pretende avanzar con autoridad en el torneo, mientras que Cabo Verde celebró un resultado histórico que le permite sumar un punto de enorme valor en su primera presentación mundialista.

LLEGÓ EL DEBUT DE LAMINE EN EL #MundialEnDSPORTS



Yamal ya está en el terreno de juego tras ingresar por Gavi al 70' ante Cabo Verde.



¿Podrá marcar el primero para España?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RqhJM9TB7A — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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