Por Kenyi Peña Andrade

España dejó escapar una valiosa oportunidad en su estreno en el Mundial 2026 al igualar 0-0 frente a Cabo Verde en un encuentro que estuvo lejos de las expectativas generadas alrededor de la selección europea. Aunque dominó varios pasajes del compromiso y generó algunas situaciones de peligro, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no encontró la claridad necesaria para romper el orden defensivo de su rival. En este complicado contexto debutó Lamine Yamal en una Copa del Mundo.