A tres días de la final más esperada del continente, el Estadio Monumental respira un aire distinto, como si cada uno de sus muros hubiera entendido que el 29 de noviembre no será un día más, sino la oportunidad de reclamar su lugar como uno de los grandes escenarios del fútbol sudamericano.

La obra —una refacción profunda que combinó ingeniería, estética y memoria— se ha desplegado durante meses bajo un objetivo simple y a la vez enorme: convertir al coloso de Ate en un anfitrión perfecto para recibir a Flamengo y Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. Y, de paso, recordarle al continente que Lima todavía puede sostener noches que rozan la mística.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Hoy, basta caminar por las explanadas para notar que algo cambió. La piel del Monumental ya no es la misma: nuevos paneles exteriores, iluminación modernizada y una limpieza estructural que recuperó el tono original del concreto. Donde antes había desgaste, ahora hay brillo; donde había grietas, ahora se asoman líneas que ordenan y embellecen la fachada. El estadio, al fin, luce su verdadero tamaño. Parece más grande porque se ve más vivo.

La negociación Así vino la final a Lima En El Comercio informamos en su momento que el Monumental tenía el OK de Conmebol y ya la elección y coordinaciones estaban en manos de la Federación Peruana de Fútbol. Es decir, lo vio directamente el cuestionado presidente de la FPF Agustín Lozano. La relación del titular peruano con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ayudó en la elección final. Lima, de esta forma, se impuso a ciudades como Montevideo y Brasilia.

Pero no solo se trata de estética. La renovación también se sintió en los cimientos invisibles: zonas internas reconfiguradas para mejorar los flujos de público, salidas de evacuación mejor señalizadas y accesos que, por primera vez en más de dos décadas, se sienten realmente amplios. La final exigía estándares de Conmebol poco negociables, y Universitario —propietario del estadio— respondió con una intervención que no solo cumple, sino que proyecta al Monumental hacia los próximos veinte años.

La seguridad ha sido, quizá, el aspecto más minuciosamente tratado. Hoy el estadio cuenta con cámaras nuevas distribuidas entre anillos, túneles, entradas y tribunas. Nada queda al azar cuando se trata de una final que movilizará a más de 75 mil asistentes y a millones de televidentes en el mundo.

Uno de los detalles más celebrados por los hinchas que ya visitaron el estadio es que se ejecutaron mejoras en las luminarias de los accesos a las tribunas, especialmente en las zonas norte y oriente. El Monumental ahora brilla incluso cuando el silencio invade la noche.

Pero quizá la mayor transformación sea intangible: la sensación de que el Monumental volvió a latir.

Cada visitante confirmará algo que ya se intuía: el Monumental, con sus nuevas luces, sus muros remozados y su memoria intacta, está listo para recibir una final que podría escribirse en cualquier capital futbolera del mundo, pero que eligió Lima como su punto de destino. Y el sábado 29, cuando Flamengo y Palmeiras salgan al campo, el coloso se sabrá completo, consciente de que volvió a ser escenario de una historia que lo supera y, al mismo tiempo, lo define.