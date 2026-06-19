Por Fernanda Huapaya

A Kansas City llegaron de todos lados. Desde Buenos Aires, Tucumán o Córdoba, pero también desde Houston, Malasia, Tailandia y una lista interminable de rincones del mundo. Argentinos y argentinos adoptivos, muchos de ellos movilizados únicamente por la posibilidad de ver a Lionel Messi en un Mundial por última vez, tiñeron de celeste y blanco el Arrowhead Stadium para el debut frente a Argelia. Lo que ocurriría horas después nadie lo había soñado.

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