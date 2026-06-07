Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Mundial 2026 resalta no por ser la primera edición de 48 equipos y que es organizada por tres países. A la innovación tecnológica, el cambio de formato y la coyuntura inédita; se suma un detalle no menor: la inevitable nostalgia de saber que será la última Copa del Mundo para estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, presente a otras grandes figuras en oportunidad de dar el salto al podio de las leyendas como Erling Haaland con Noruega, Lamine Yamal con España entre otros.
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