El Mundial 2026 resalta no por ser la primera edición de 48 equipos y que es organizada por tres países. A la innovación tecnológica, el cambio de formato y la coyuntura inédita; se suma un detalle no menor: la inevitable nostalgia de saber que será la última Copa del Mundo para estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, presente a otras grandes figuras en oportunidad de dar el salto al podio de las leyendas como Erling Haaland con Noruega, Lamine Yamal con España entre otros.

El Mundial 2026 resalta no por ser la primera edición de 48 equipos y que es organizada por tres países. A la innovación tecnológica, el cambio de formato y la coyuntura inédita; se suma un detalle no menor: la inevitable nostalgia de saber que será la última Copa del Mundo para estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, presente a otras grandes figuras en oportunidad de dar el salto al podio de las leyendas como Erling Haaland con Noruega, Lamine Yamal con España entre otros.