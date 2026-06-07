El Mundial 2026 resalta no solo por ser la primera edición de 48 equipos y que es organizada por tres países. A la innovación tecnológica, el cambio de formato y la coyuntura inédita; se suma un detalle no menor: la inevitable nostalgia de saber que será la última Copa del Mundo para estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, presente a otras grandes figuras en oportunidad de dar el salto al podio de las leyendas como Erling Haaland con Noruega, Lamine Yamal con España entre otros.

Lionel Messi-Argentina

Será la última vez que el futbolista que definió una era aparezca en la fotografía más grande del fútbol. En un deporte obsesionado con el futuro, este Mundial será también un ejercicio de memoria: disfrutar una vez más a Messi –el campeón en Qatar 2022– antes de que su historia quede, definitivamente, del lado de los recuerdos.

Lionel Messi-Argentina. Será la última vez que el futbolista que definió una era aparezca en la fotografía más grande del fútbol. En un deporte obsesionado con el futuro, este Mundial será también un ejercicio de memoria: disfrutar una vez más a Messi –el campeón en Qatar 2022– antes de que su historia quede, definitivamente, del lado de los recuerdos. (Ilustración: Victor Aguilar).

Luis Díaz-Colombia

Personifica la rebeldía y el talento que históricamente han distinguido al fútbol colombiano. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y personalidad competitiva lo convierten en el jugador llamado a liderar las aspiraciones cafeteras. En un Mundial repleto de estrellas, su fútbol tiene todo para robarse el protagonismo.

Luis Díaz-Colombia. Personifica la rebeldía y el talento que históricamente han distinguido al fútbol colombiano. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y personalidad competitiva lo convierten en el jugador llamado a liderar las aspiraciones cafeteras. En un Mundial repleto de estrellas, su fútbol tiene todo para robarse el protagonismo. (Ilustración: Victor Aguilar).

Kylian Mbappé-Francia

Atrás quedó el Mbappé de 19 años que marcó su primer gol en los mundiales ante Perú y se coronó campeón en el 2018. Hoy ya no es la promesa que asombró al planeta en Rusia ni el heredero de nadie. Llega al Mundial en plena madurez, como principal emblema de una Francia que siempre aspira al título y anda con sed de revancha por Qatar 2022.

Kylian Mbappé-Francia. Atrás quedó el Mbappé de 19 años que marcó su primer gol en los mundiales ante Perú y se coronó campeón en el 2018. Hoy ya no es la promesa que asombró al planeta en Rusia ni el heredero de nadie. Llega al Mundial en plena madurez, como principal emblema de una Francia que siempre aspira al título y anda con sed de revancha por Qatar 2022. (Ilustración: Victor Aguilar).

Erling Haaland-Noruega

Haaland aterriza en su primer Mundial con la misión de trasladar su voracidad goleadora al escenario más exigente del fútbol. Su potencia física y capacidad para convertir cualquier ocasión en gol lo han convertido en una figura global. Ahora buscará darle a Noruega una relevancia internacional que pocas veces tuvo.

Erling Haaland-Noruega. Haaland aterriza en su primer Mundial con la misión de trasladar su voracidad goleadora al escenario más exigente del fútbol. Su potencia física y capacidad para convertir cualquier ocasión en gol lo han convertido en una figura global. Ahora buscará darle a Noruega una relevancia internacional que pocas veces tuvo. (Ilustración: Victor Aguilar).

Cristiano Ronaldo-Portugal

Ya no es el jugador que domina los partidos por sí solo, pero sigue siendo el nombre que concentra las miradas. Su presencia convierte cada encuentro en un capítulo de despedida para uno de los competidores más extraordinarios que ha conocido el deporte. El señor de la Champions y los goles busca decir adiós como el rey del mundo.

Cristiano Ronaldo-Portugal. Ya no es el jugador que domina los partidos por sí solo, pero sigue siendo el nombre que concentra las miradas. Su presencia convierte cada encuentro en un capítulo de despedida para uno de los competidores más extraordinarios que ha conocido el deporte. El señor de la Champions y los goles busca decir adiós como el rey del mundo. (Ilustración: Victor Aguilar).

Bukayo Saka-Inglaterra

Desequilibrante, inteligente y decisivo en los momentos importantes, Saka llega como una de las principales armas de una Inglaterra que vuelve a ilusionarse con romper décadas de espera. Su crecimiento acompaña al de toda una selección. Un eterno candidato que no llega a semifinales desde Rusia 2018 y siempre está a un paso de la sorpresa.

Bukayo Saka-Inglaterra. Desequilibrante, inteligente y decisivo en los momentos importantes, Saka llega como una de las principales armas de una Inglaterra que vuelve a ilusionarse con romper décadas de espera. Su crecimiento acompaña al de toda una selección. Un eterno candidato que no llega a semifinales desde Rusia 2018 y siempre está a un paso de la sorpresa. (Ilustración: Victor Aguilar).

Lamine Yamal-España

A los 18 años, Yamal llega al Mundial como la cara de una nueva generación española. Desequilibrante, creativo y con una madurez impropia de su edad, representa la continuidad de una selección que vuelve a aspirar a lo más alto. Lo que para otros sería una primera experiencia, para él parece apenas el siguiente capítulo de una carrera acelerada y brillante.

Lamine Yamal-España. A los 18 años, Yamal llega al Mundial como la cara de una nueva generación española. Desequilibrante, creativo y con una madurez impropia de su edad, representa la continuidad de una selección que vuelve a aspirar a lo más alto. Lo que para otros sería una primera experiencia, para él parece apenas el siguiente capítulo de una carrera acelerada y brillante. (Ilustración: Victor Aguilar).

Federico Valverde-Uruguay

Si Uruguay conserva su histórica identidad competitiva, buena parte de la explicación está en Federico Valverde. Incansable, versátil y cada vez más líder, encarna el puente entre la tradición celeste y el fútbol moderno. El Mundial 2026 aparece como la oportunidad perfecta para consolidarse como el gran referente de su generación.

Federico Valverde-Uruguay. Si Uruguay conserva su histórica identidad competitiva, buena parte de la explicación está en Federico Valverde. Incansable, versátil y cada vez más líder, encarna el puente entre la tradición celeste y el fútbol moderno. El Mundial 2026 aparece como la oportunidad perfecta para consolidarse como el gran referente de su generación. (Ilustración: Victor Aguilar).

Neymar-Brasil

Con 34 años, Neymar llega a su probable último Mundial rodeado de preguntas y expectativas. Ningún futbolista brasileño de su tiempo ha cargado con tantas responsabilidades ni ha sido tan discutido pese a su talento excepcional. El torneo representa una última oportunidad para reconciliar definitivamente su legado con la historia grande de Brasil.

Neymar-Brasil. Con 34 años, Neymar llega a su probable último Mundial rodeado de preguntas y expectativas. Ningún futbolista brasileño de su tiempo ha cargado con tantas responsabilidades ni ha sido tan discutido pese a su talento excepcional. El torneo representa una última oportunidad para reconciliar definitivamente su legado con la historia grande de Brasil. (Ilustración: Victor Aguilar).

Jamal Musiala-Alemania

Musiala es el futbolista alrededor del cual Alemania imagina su reconstrucción definitiva. Elegante, impredecible y capaz de decidir partidos desde cualquier sector del ataque, simboliza el regreso de una selección que busca recuperar el protagonismo perdido. A los 24 años, su talento parece hecho para los escenarios más grandes.