Con apenas 18 años, Lamine Yamal habla como si llevara una década en la élite. A horas del España vs. Austria por los octavos de final del Mundial 2026, la joya del Barcelona dejó una frase que rápidamente recorrió Europa: “El Mundial empieza ahora”. Y no se quedó ahí. El extremo español aseguró que su selección está lista para pelear por el título y lanzó una advertencia que sonó tan ambiciosa como desafiante: “Voy a ganar el Mundial”.

Las declaraciones llegaron después de una fase de grupos en la que España mostró momentos de gran fútbol, pero también algunas dudas defensivas. Yamal, sin embargo, cree que el equipo de Luis de la Fuente llega fortalecido al tramo decisivo del torneo. “Lo importante era clasificar. Ahora vienen los partidos donde se define todo y estamos preparados”, señaló el atacante, convencido de que la Roja tiene argumentos para llegar hasta el final.

“Cuando llego a una competición PIENSO QUE LA VOY A GANAR.



Entonces yo pienso que VOY A GANAR EL MUNDIAL ESTE AÑO”.



Lamine Yamal. ‼️🏆 pic.twitter.com/gnTgDRtguc https://t.co/SO5CLzkgNJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026

El mensaje llamó la atención por la seguridad con la que fue pronunciado. Lejos del discurso conservador habitual en jugadores jóvenes, Yamal transmitió una confianza absoluta en sus posibilidades. “Sueño con levantar la Copa y voy a hacer todo para conseguirlo”, añadió, alimentando la ilusión de una España que vuelve a mirar el Mundial como una oportunidad real de gloria.

En el entorno de la selección española no cayó mal la declaración. Al contrario: varios medios la interpretaron como una muestra del carácter competitivo de un futbolista que ya decidió partidos importantes con el Barcelona y que, pese a su edad, parece disfrutar la presión de los grandes escenarios. Su sociedad con Nico Williams y Pedri aparece como una de las grandes armas ofensivas de la Roja.