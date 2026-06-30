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Resumen

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Lamine Yamal aseguró que “el Mundial empieza ahora” antes del duelo ante Austria por los 16vos de final. (Foto: Getty Images)
Lamine Yamal aseguró que “el Mundial empieza ahora” antes del duelo ante Austria por los 16vos de final. (Foto: Getty Images)
/ Patrick Smith - FIFA
Por Marco Quilca León

Con apenas 18 años, Lamine Yamal habla como si llevara una década en la élite. A horas del España vs. Austria por los octavos de final del Mundial 2026, la joya del Barcelona dejó una frase que rápidamente recorrió Europa: “El Mundial empieza ahora”. Y no se quedó ahí. El extremo español aseguró que su selección está lista para pelear por el título y lanzó una advertencia que sonó tan ambiciosa como desafiante: “Voy a ganar el Mundial”.

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