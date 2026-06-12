Por Jasson Curi Chang

Arrancó el Mundial 2026 y bastaron apenas un par de partidos para confirmar una vieja verdad del fútbol moderno: los resultados duran horas, los virales viven días. Mientras México derrotaba 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y Corea del Sur superaba 2-1 a República Checa en el otro encuentro de la jornada, las redes sociales construían una narrativa paralela. Una que tuvo lágrimas, récords históricos y hasta presencia peruana en primera fila del Estadio Azteca.

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