Arrancó el Mundial 2026 y bastaron apenas un par de partidos para confirmar una vieja verdad del fútbol moderno: los resultados duran horas, los virales viven días. Mientras México derrotaba 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y Corea del Sur superaba 2-1 a República Checa en el otro encuentro de la jornada, las redes sociales construían una narrativa paralela. Una que tuvo lágrimas, récords históricos y hasta presencia peruana en primera fila del Estadio Azteca.

Porque si el balón marcó el inicio de la Copa del Mundo, fueron tres historias las que terminaron incendiando internet en las primeras horas del torneo: la emotiva convocatoria de último minuto del argentino Marcos Senesi, el histórico debut del mexicano Gilberto Mora con apenas 17 años y la inesperada aparición de André Carrillo en el estadio más emblemático del planeta.

Las lágrimas de Senesi que emocionaron al mundo

La primera gran historia viral del Mundial no ocurrió dentro de una cancha. Sucedió en Ibiza, España, a miles de kilómetros de Kansas City, donde concentra la selección argentina.

Marcos Senesi disfrutaba de unos días de vacaciones junto a su pareja, Kelci-Rose Bowers, futbolista profesional en Inglaterra, cuando recibió una llamada que le cambió el verano. Del otro lado de la línea, un integrante del comando técnico argentino le comunicó que ingresaba a la lista final de convocados para el Mundial 2026 en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

La reacción quedó registrada en video.

Marcos Senesi estaba de vacaciones, por ir a cenar con su pareja y RECIBIÓ EL LLAMADO PARA IR A LA COPA DEL MUNDO.



Este video es espectacular. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/Zvu9xlOzcO — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 11, 2026

Kelci-Rose grabó el momento exacto en que Senesi escuchó la noticia, colgó el teléfono y se fundió en un abrazo interminable con ella. No hubo poses ni discursos preparados. Solo emoción pura. El defensor del Bournemouth inglés pasó de estar de vacaciones a convertirse en mundialista en cuestión de segundos.

El video acumuló millones de reproducciones en pocas horas y se transformó en una de las imágenes más compartidas del Día 1 del Mundial. Porque detrás de cada convocatoria existe una historia personal. Y la de Senesi encontró en las redes sociales el mejor escenario para hacerse universal.

El joven Chavo que rompió una marca de 96 años

Si Senesi protagonizó la historia más emotiva, el mexicano Gilberto Mora se quedó con la más histórica. Con apenas 17 años y 240 días, el joven mediocampista ingresó a los 66 minutos del triunfo de México sobre Sudáfrica y rompió un récord que parecía eterno. Se convirtió en el futbolista más joven en disputar un Mundial con la selección mexicana.

La marca pertenecía a Manuel Rosas desde Uruguay 1930. Durante 96 años nadie había logrado desplazarlo del primer lugar. Hasta ahora.

Gilberto Mora debuta en el Mundial 2026 y supera una marca que llevaba vigente desde 1930. Foto: X

Mora no solo superó aquel registro histórico. También se metió entre los cinco debutantes más jóvenes en toda la historia de las Copas del Mundo, un privilegio reservado para nombres que luego marcaron época.

Las redes sociales rápidamente comenzaron a bautizarlo como “el Chavo del Mundial”, mezclando su juventud con una de las referencias culturales más populares de México.

Y estuvo muy cerca de agrandar aún más su leyenda.

Un dato que recorrió internet durante el partido señalaba que, si anotaba un gol, Gilberto Mora le arrebataría a Pelé el récord de goleador más joven en la historia de los Mundiales. El brasileño marcó con 17 años y 241 días en Suecia 1958.

Mora tuvo aproximaciones y participó activamente del juego, pero el récord deberá esperar. Lo que ya consiguió, sin embargo, es suficiente para convertirlo en uno de los nombres propios de la primera jornada mundialista.

Porque en cada Copa del Mundo aparece una nueva promesa. Y México parece haber encontrado la suya.

¿Qué hacía Carrillo en primera fila del Azteca?

La tercera historia viral tuvo acento peruano.

Aunque la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026, la presencia nacional sí se hizo notar en la inauguración disputada en el Estadio Azteca.

Las primeras imágenes mostraron a Jean Ferrari y a Mano Menezes compartiendo tribuna. Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, aprovechó además la ocasión para saludar por su cumpleaños al entrenador brasileño que hoy dirige a la selección peruana.

También apareció en las graderías Joao Grimaldo, otro de los futbolistas peruanos que decidió vivir desde cerca el inicio de la Copa del Mundo.

ele ainda meteu um "os corinthianos iriam me matar se eu colocasse a camisa verde (do México), eu tava fudido" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/v1N3ua8257 pic.twitter.com/telF4bkvYk — Gustavo Lima (@itsliim_a) June 11, 2026

Pero quien terminó robándose todas las cámaras fue André Carrillo.

El exmundialista peruano apareció en primera fila del Azteca como invitado de una importante marca deportiva de la que es embajador. Desde allí siguió cada detalle del triunfo mexicano y compartió diversos videos en sus redes sociales.o

Uno de esos registros se volvió especialmente popular.

Carrillo apareció vistiendo la camiseta alterna de México, de color blanco hueso, en lugar de la tradicional verde. La explicación llegó acompañada de una broma que rápidamente fue replicada por miles de usuarios.

Según comentó el propio futbolista, evitó usar la camiseta verde porque los hinchas del Corinthians no le habrían perdonado aparecer públicamente con los colores tradicionales del Palmeiras, el clásico rival paulista.

La ocurrencia provocó cientos de comentarios y convirtió a la “Culebra” en tendencia durante varias horas.

Así comenzó el Mundial 2026. Con goles de México y Corea del Sur, sí. Pero también con un defensor que lloró al recibir la llamada de su vida, un adolescente que derribó un récord de casi un siglo y un peruano que encontró la forma de hacerse viral sin necesidad de pisar el campo. Porque en tiempos de redes sociales, el Mundial ya no se juega únicamente dentro de la cancha. También se disputa, minuto a minuto, en la pantalla de millones de celulares alrededor del planeta.

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