Por Jasson Curi Chang

Mientras Canadá celebraba el primer triunfo mundialista de su historia con un contundente 6-0 sobre Qatar y México aprovechaba un insólito blooper de Corea del Sur para instalarse como el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el torneo volvió a demostrar que la pelota ya no rueda únicamente sobre el césped. También lo hace en los teléfonos, en las transmisiones en vivo y en las redes sociales, donde cada jornada encuentra un protagonista inesperado.

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