Mientras Canadá celebraba el primer triunfo mundialista de su historia con un contundente 6-0 sobre Qatar y México aprovechaba un insólito blooper de Corea del Sur para instalarse como el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el torneo volvió a demostrar que la pelota ya no rueda únicamente sobre el césped. También lo hace en los teléfonos, en las transmisiones en vivo y en las redes sociales, donde cada jornada encuentra un protagonista inesperado.

El segundo día de la fase de grupos dejó goles, récords y clasificación. Pero también un escándalo mediático en Argentina, un nuevo capítulo para la igualdad dentro del arbitraje mundialista y una pregunta que mantuvo en vilo al hincha peruano: ¿dónde está Gianluca Lapadula?

El falso rumor que indignó a Argentina

Bastaron apenas unos minutos para convertir una información falsa en uno de los episodios más comentados del Mundial.

Todo ocurrió durante la emisión de *El Show del Verano*, programa del canal de streaming LuzuTV, cuando la conductora Flor Peña anunció como cierta la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino. La noticia no había sido confirmada por ninguna fuente oficial, pero ya había comenzado a multiplicarse en las redes sociales.

La rectificación llegó poco después, aunque el daño ya estaba hecho. Periodistas, hinchas e incluso dirigentes políticos cuestionaron la falta de verificación antes de difundir una noticia de semejante sensibilidad.

La respuesta de la familia Messi fue inmediata. Mediante un comunicado lamentó el tratamiento irresponsable sobre la salud de Jorge Messi y pidió respeto en un momento delicado.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Horas más tarde, LuzuTV anunció medidas internas y responsabilizó a parte del equipo de producción junto con la conductora por la difusión de la información falsa. Fueron desvinculados. Flor Peña publicó luego un mensaje ofreciendo disculpas públicas a la familia.

La historia todavía tendría un último capítulo durante la noche. Ángel de Brito reveló en su programa *LAM* que logró comunicarse con Celia Cuccittini, madre de Lionel y esposa de Jorge Messi. Ella confirmó que Jorge permanece internado y, con una mezcla de sorpresa e ironía, resumió el escándalo con una frase que rápidamente también se volvió viral: “Qué quilombo armé”.

Paradójicamente, mientras Lionel continúa escribiendo páginas históricas dentro del Mundial, su familia terminó siendo protagonista por una historia completamente ajena al fútbol.

Un silbato que también hace historia

No todas las tendencias nacen de la polémica. En Atlanta, la estadounidense Tori Penso escribió una página importante para la historia del arbitraje al convertirse en apenas la segunda mujer en dirigir un partido de una Copa Mundial masculina.

La designación para el encuentro entre Sudáfrica y República Checa la ubicó junto a la francesa Stéphanie Frappart, quien abrió ese camino durante Qatar 2022. Penso no estuvo sola. Sus asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt conformaron un equipo arbitral íntegramente estadounidense que respondió con solvencia en un partido intenso que terminó igualado 1-1.

¡LA PRIMERA TERNA FEMENINA DEL MUNDIAL! 🏆



La estadounidense Tori Penso imparte justicia en Chequia 🆚 Sudáfrica.



Brooke Mayo y Katie Nesbitt, sus asistentes.



En el VAR, la encargada es Tatiana Guzmán. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ej81Mvsln — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

República Checa abrió el marcador apenas a los seis minutos gracias a Michal Sadílek, mientras que Teboho Mokoena igualó de penal cerca del final para mantener con vida a Sudáfrica.

Más allá del resultado, la imagen del trío arbitral recorrió el mundo como uno de los símbolos silenciosos del crecimiento del fútbol femenino y de la apertura de espacios históricamente reservados para los hombres.

Penso ya acumulaba experiencia internacional tras dirigir encuentros en el Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica 2022. El Mundial absoluto, sin embargo, representa otra dimensión.

En un torneo donde los récords suelen pertenecer a los futbolistas, las árbitras también comenzaron a escribir los propios.

La espera por Lapadula

Mientras el Mundial monopoliza la conversación global, en el Perú las miradas alternan entre los estadios de Norteamérica y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La expectativa tiene nombre y apellido: Gianluca Lapadula.

El delantero ítalo-peruano es esperado este viernes en Lima para completar el último paso antes de convertirse oficialmente en nuevo futbolista de Universitario de Deportes.

Universitario está a un paso de cerrar el fichaje más mediático de la Liga 1. (Photo by Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / HECTOR VIVAS

La semana pasada ambas partes alcanzaron un acuerdo de palabra y, desde entonces, la dirigencia crema ha optado por manejar el proceso con absoluta reserva. La idea es simple: evitar cualquier anuncio hasta que el contrato esté firmado.

Si no aparece ningún contratiempo de último momento, Lapadula firmará un vínculo hasta finales del 2027 y protagonizará uno de los fichajes más importantes que haya recibido la Liga 1 en los últimos años.

Su llegada coincide además con otra noticia que ilusiona al hincha crema. Universitario confirmó un amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, equipo que llegará acompañado por dos viejos conocidos del club: Rodrigo Ureña, ahora como futbolista del cuadro colombiano, y Fabián Bustos, quien volverá al Monumental esta vez sentado en el banco rival.

Así transcurre este Mundial. Mientras unas selecciones celebran clasificaciones históricas y otras comienzan a despedirse del sueño, el verdadero partido nunca termina cuando el árbitro pita el final. Continúa en un estudio de televisión, en un comunicado oficial, en una terminal aérea o en un teléfono celular donde millones de personas deciden, una vez más, cuál será la historia que dominará la conversación del día siguiente.

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