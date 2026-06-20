Aunque el fiasco en el debut de Portugal fue el pasado martes, finalmente ayer las redes sociales terminaron por convertir en un incendio voraz un camerino que postpartido 1-1 frente a Congo ya parecía desprender pequeñas chispas de fuego. ¿El desencadenante? Otra vez un fake que hizo estallar a la esposa de Cristiano Ronaldo, luego de que su colega Joao Nevez lo calificara como “un jugador más”.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás”, afirmó Joao Neves frente a los medios. El mensaje no fue para nada bien recibido y de inmediato los haters sobre el jugador aparecieron en todas las redes sociales.

Instaurada la polémica sobre el rol de Cristiano en su selección y la posición poco motivada de sus compañeros, la crisis estalló por un fake. En este sentido, el medio Record de México publicó una imagen falsa sobre un comentario que recibió Madalena Aragao, novia de Joao Neves, autor del gol del empate y que está siendo criticado por algunos fanáticos de Ronaldo.

João Neves puso el foco en el colectivo al referirse a Cristiano Ronaldo, destacando su legado pero dejando claro que, en la actualidad, todos los jugadores tienen el mismo rol dentro de la selección portuguesa.

“Tu novio es un retrasado, dile que le pase la pelota a mi GOAT”, dice el supuesto comentario. En este sentido, la hipotética respuesta de la modelo portuguesa fue fuerte: “Dile a tu cabra que se retire, es muy egoísta”.

Estas palabras generaron un gran revuelo en las redes sociales, aunque este intercambio no fue real. A pesar de esta situación, Georgina Rodríguez cayó en esta situación y tuvo un comentario contundente: ¡¡Wow!! ¡Viene fuerte esta generación!”.

Toda esta confusión dio lugar a un escándalo que impacta de lleno en el equipo portugués con toda la Copa del Mundo por delante.

El show de dos extraterrestres

Otra dupla que también se robó el protagonismo en las redes fue la conformada por los ex futbolistas Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic. Tití ya había sido viral por su dura crítica a Cristiano Ronaldo en su análisis sobre el 1-1 entre Portugal y Congo.

Sin embargo, esta vez fueron tendencia no por lo que dijeron, sino más bien por lo que hicieron: nada menos que una clase maestra de dominadas con la pelota en el corte comercial.

Los ex delanteros del Barcelona y leyendas del fútbol empezaron a improvisar en el estudio durante la programación de Fox Sports, donde ambos se encargan del debate futbolístico previo y posterior a los partidos de la competición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Control, toques cortos, dominio absoluto y esa naturalidad que demostraron no perder una vez que se retiraron.

Ambos mostraron que su calidad se mantiene intacta. El resto del panel miraba entre la sorpresa y la risa, e incluso Henry llegó a amagar a uno de los conductores, lo que desató gritos y una enorme cara de sorpresa del sueco.

The studio will never forget pic.twitter.com/KHEROKjr2Z — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 19, 2026

El novio de México

Se llama Merlín y ha sido bautizado como el Pato Mundialista. Es un pato pekinés de dos años que se ha vuelto un fenómeno viral internacional. Acompaña a su dueña, Karla Gómez, en los alrededores de la Alameda Central y Bellas Artes en Ciudad de México, vistiendo la camiseta de la selección mexicana.

La imagen del ave acuática caminando por la Ciudad de México, con la playera de México, ha rebasado las fronteras. El video ha sido retomado por medios mexicanos, ingleses, españoles, alemanes y la cuenta sigue. “Sí, ya nos dijeron que Merlín es famoso por todos lados y nos han buscado para entrevistas”, comparte la propietaria del ‘Pato Mundialista’.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

La viralidad de Merlín estalló con la clasificación de México a dieciseisavos de final, tras vencer 1-0 a Corea del Sur. Antes de ser conocido en todo el mundo, Merlín ya era muy popular en su municipio, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México, ya que acompaña a diario a sus dueños, Carla Gómez y su hijo Cristian, en su jornada laboral vendiendo agua por las calles.

Su impacto también fue reconocido durante los eventos realizados por la FIFA, donde los organizadores del Fan Fest del Zócalo de Ciudad de México decidieron subirle al escenario para que todos los asistentes disfrutaran de su presencia. Como parte de ese reconocimiento, Merlín recibió obsequios, menciones especiales y un nombramiento simbólico como embajador del evento.