Por Fernanda Huapaya

Aunque el fiasco en el debut de Portugal fue el pasado martes, finalmente ayer las redes sociales terminaron por convertir en un incendio voraz un camerino que postpartido 1-1 frente a Congo ya parecía desprender pequeñas chispas de fuego. ¿El desencadenante? Otra vez un fake que hizo estallar a la esposa de Cristiano Ronaldo, luego de que su colega Joao Nevez lo calificara como “un jugador más”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: