Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 todavía está escribiendo sus primeros capítulos futbolísticos, pero internet continúa encontrando a sus protagonistas. Porque en estos tiempos una atajada -como la de Alisson Becker ante Marruecos- puede competir con una fotografía viral, una conversación improvisada puede generar más comentarios que un gol y una simple aparición en tribuna puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos.

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