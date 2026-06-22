Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 sigue demostrando que el fútbol nunca se limita a lo que ocurre dentro de una cancha. Cada jornada ofrece goles, polémicas y resultados decisivos, pero también historias que parecen escritas para convertirse en virales. Algunas provocan sonrisas. Otras emocionan. Y unas pocas recuerdan que detrás de cada camiseta existe una vida entera de sacrificios, renuncias y sueños cumplidos.

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