Por Marco Quilca León

El Mundial siempre encuentra la forma de recordarnos que no todo sucede dentro de los noventa minutos. Mientras los entrenadores estudian rivales, los delanteros buscan espacios y las selecciones pelean por un lugar en la siguiente ronda, internet juega su propio campeonato. Uno donde las estadísticas importan menos que las emociones, donde un abrazo puede competir con un gol y donde una simple escena en una tribuna termina recorriendo el planeta en cuestión de minutos.

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