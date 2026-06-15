El Mundial 2026 ya encontró una segunda competencia tan apasionante como la que se juega dentro de los estadios. Es la batalla de los virales, de los videos inesperados, de las fotografías que recorren el planeta en cuestión de minutos y de las historias que consiguen más reproducciones que algunos goles. Porque en estos tiempos una celebración espontánea, una frase casual o un descuido frente a una cámara pueden convertirse en tema de conversación mundial.

Las últimas horas entregaron una colección de episodios imposibles de ignorar. Lionel Messi apareció bailando junto a una leyenda de la música popular argentina. Kylian Mbappé recordó a la selección peruana y a su hinchada como una de las experiencias más impactantes de su carrera. Harry Kane protagonizó involuntariamente uno de los momentos más comentados del torneo. Y Uruguay vivió una inesperada odisea burocrática justo antes de debutar en la Copa del Mundo. Historias distintas, protagonistas distintos y un mismo resultado: millones de personas comentándolas alrededor del planeta.

Messi se rindió ante la Mona Jiménez

La selección argentina vive días de máxima concentración. Pero incluso en medio de la presión que supone defender el título mundial siempre existe espacio para una pausa. Esa pausa llegó de la mano de Carlos “La Mona” Jiménez, uno de los artistas más populares de Argentina y una figura capaz de movilizar generaciones enteras con apenas aparecer en un escenario.

El histórico cantante visitó la concentración albiceleste y terminó convirtiendo una jornada habitual en una auténtica fiesta cordobesa. Acompañado de músicos y rodeado por futbolistas que crecieron escuchando sus canciones, la Mona improvisó un pequeño show que rápidamente cambió el ambiente del hotel. Lo que nadie esperaba era que Lionel Messi terminara convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de la escena.

¡MESSI REVOLEANDO EL BUZO! Leo se cantó todo con La Mona Jiménez en la concentración de Argentina 🇦🇷🎶#ESPNMundial

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Las imágenes muestran al capitán argentino cantando, sonriendo y siguiendo el ritmo del cuarteto con una naturalidad que conquistó inmediatamente las redes sociales. Acostumbrado a verlo bajo la tensión de los partidos decisivos, el público descubrió una versión mucho más relajada del astro argentino. El video se multiplicó en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios celebraron la espontaneidad del momento. Para muchos fue una imagen simbólica: el mejor futbolista del planeta disfrutando como cualquier hincha en una reunión con uno de los máximos ídolos populares de su país.

Mbappé recordó a la Bicolor

A miles de kilómetros de distancia, otra historia capturó la atención de los aficionados sudamericanos. Durante una entrevista concedida en plena Copa del Mundo, Kylian Mbappé fue consultado sobre los ambientes más complicados que le tocó enfrentar a lo largo de su carrera. La respuesta sorprendió incluso a los periodistas franceses.

El delantero recordó el partido entre Francia y Perú disputado durante el Mundial de Rusia 2018. Aquel encuentro terminó con victoria francesa gracias a un gol suyo, pero lo que permaneció grabado en su memoria no fue la anotación ni el resultado. Lo que recordó fue la presencia de la afición peruana en las tribunas.

Mbappé confesó que aquella tarde fue una de las ocasiones en las que más visitante se sintió en toda su carrera profesional. La frase tuvo un impacto inmediato en Perú. Los videos de Ekaterimburgo volvieron a circular y miles de aficionados rememoraron aquella invasión rojiblanca que convirtió una ciudad rusa en una especie de extensión emocional del país. Ocho años después, el delantero francés volvió a poner a Perú en el centro de la conversación mundialista, demostrando que algunas huellas trascienden los resultados deportivos.

Harry Kane y el viral que jamás planeó

No todos los fenómenos virales nacen de una actuación brillante o de una declaración explosiva. Harry Kane lo descubrió de la manera más inesperada posible. El capitán de Inglaterra se convirtió en tendencia mundial por una razón completamente alejada del fútbol y que probablemente jamás imaginó protagonizar.

Una fotografía espontánea del plantel de la selección inglesa dejó al descubierto al delantero del Bayern Múnich, quien aparece en el fondo en calzoncillos. Un detalle mínimo, casi imperceptible para quienes estaban presentes. Sin embargo, en la era de las redes sociales, unos segundos son más que suficientes.

Harry Kane seems to have been a victim of the crime 😭 https://t.co/z9hjrMf35r pic.twitter.com/MNMD1Km3RW — Underdog (@Underdog) June 13, 2026

Las imágenes comenzaron a compartirse de manera masiva y los memes aparecieron casi de inmediato. Miles de usuarios reaccionaron con humor y convirtieron el episodio en uno de los contenidos más comentados de la jornada. Lo curioso es que Kane no había marcado goles ni protagonizado una conferencia polémica. Simplemente fue víctima de uno de esos accidentes cotidianos que internet transforma en acontecimientos globales.

Uruguay y una carrera contra el reloj

Mientras otras selecciones generaban titulares por situaciones pintorescas, Uruguay atravesó horas de auténtica preocupación. A pocos días de su estreno mundialista, la delegación celeste enfrentó complicaciones relacionadas con documentación y trámites migratorios que retrasaron parte de su planificación para ingresar a territorio estadounidense.

URUGUAY EN VUELO ✅️



Con tres horas de atraso y en un chárter de la empresa Aeroméxico, Uruguay ya viene en vuelo rumbo a Miami. Su arribo está marcado para las 20.15hs de Uruguay.



La delegación se alojará en el Hotel Renaissance de Fort Lauderdale.



FIFA aun no ha dado… pic.twitter.com/kJPu3ebvPW — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) June 14, 2026

La situación obligó a modificar horarios, reorganizar desplazamientos y gestionar soluciones de emergencia para evitar mayores inconvenientes. Aunque el problema finalmente pudo encaminarse, el episodio generó nerviosismo dentro de una delegación que buscaba llegar al debut con la máxima tranquilidad posible.

La noticia rápidamente se volvió viral en Sudamérica. Muchos aficionados uruguayos recordaron algunas historias vinculadas al accidentado camino de la selección rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que la Celeste terminó alcanzando unas memorables semifinales. Las comparaciones aparecieron de inmediato y no faltaron quienes interpretaron el retraso como una especie de señal positiva. Porque si algo caracteriza a los Mundiales es la capacidad de convertir cualquier anécdota en superstición.

Japón y un ejemplo a seguir

Tras el vibrante empate 2-2 entre Japón y Países Bajos en el Grupo F del Mundial 2026, cuando la mayoría de aficionados abandonaba el estadio AT&T de Dallas, los hinchas japoneses volvieron a protagonizar una de las imágenes más aplaudidas del torneo. Equipados con bolsas azules, permanecieron varios minutos en las tribunas recogiendo botellas, vasos y envoltorios hasta dejar completamente limpia la zona que habían ocupado durante el encuentro. El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a despertar admiración en distintos rincones del planeta.

Lejos de tratarse de una campaña organizada, la costumbre tiene raíces profundas en la cultura japonesa. Está vinculada al concepto del O-soji o “gran limpieza”, una filosofía que promueve el respeto por los espacios compartidos y que se inculca desde la infancia en escuelas y comunidades. No es la primera vez que ocurre: ya había llamado la atención en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero en este Mundial volvió a repetirse incluso después de un partido cargado de emociones. Una vez más, Japón recordó que también se puede dejar huella en una Copa del Mundo sin necesidad de marcar un gol.

“Civilizados”



Por este video en donde los hinchas japoneses juntan su basura en la tribuna luego del encuentro ante Países Bajos. pic.twitter.com/O5pU2UEbkK — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 14, 2026

Y así transcurren los primeros días de esta Copa del Mundo. Con Messi bailando cuarteto junto a la Mona Jiménez, Mbappé recordando el rugido de la hinchada peruana, Kane protagonizando un viral involuntario y Uruguay resolviendo problemas antes de entrar a la cancha. Porque en 2026 el Mundial sigue disputándose sobre el césped. Pero también se juega en cada teléfono móvil, en cada red social y en cada algoritmo que decide qué historia recorrerá el planeta durante las próximas horas.

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