Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 ya encontró una segunda competencia tan apasionante como la que se juega dentro de los estadios. Es la batalla de los virales, de los videos inesperados, de las fotografías que recorren el planeta en cuestión de minutos y de las historias que consiguen más reproducciones que algunos goles. Porque en estos tiempos una celebración espontánea, una frase casual o un descuido frente a una cámara pueden convertirse en tema de conversación mundial.

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