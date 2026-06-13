El Mundial 2026 todavía está dando sus primeros pasos, pero internet ya corre a velocidad de final. Mientras los entrenadores preparan estrategias y las figuras afinan detalles para el debut, las redes sociales construyen un campeonato paralelo donde una foto, una llamada telefónica o una respuesta incómoda pueden recorrer el planeta en cuestión de minutos.

Y si la jornada futbolística todavía espera grandes partidos, el universo digital ya tuvo sus propios ganadores. Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que sigue siendo una máquina de generar titulares. Lamine Yamal provocó una ola de especulaciones en España con una simple publicación en Instagram por parte de su novia. Y Mauricio Pochettino recibió un mensaje de aliento tan inesperado como mediático antes del fabuloso estreno de Estados Unidos ante Paraguay con goleada por 3-0.

Todo eso ocurrió en apenas unas horas. Porque los Mundiales cambian. Los virales, no.

Las dos facetas de Cristiano Ronaldo

Pocos futbolistas entienden mejor el impacto de las redes sociales que Cristiano Ronaldo. Y en este Mundial volvió a confirmarlo mostrando dos facetas completamente distintas en cuestión de días.

La primera fue la más humana. El capitán de Portugal protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa mundialista cuando compartió un encuentro con la influencer belga Celine Dept, una de las creadoras de contenido deportivo más populares del planeta.

📸 Cristiano Ronaldo, Celine Dept ile fotoğraf çekildi.



🗣️ Cristiano: "Ağlama, beni uzun zamandır takip ediyorsun. Tanıştığımıza memnun oldum benden istediğin bir şey var mı?



🗣️Celine: "Her şeyden önce her şey için teşekkür ederim, bir fotoğraf çektirebilir miyiz?"… pic.twitter.com/9xSR3cAiQb — L'Europe (@leuropefootball) June 12, 2026

Las imágenes mostraron a un Cristiano cercano, sonriente y dispuesto a acompañar a la joven en un momento especialmente significativo para ella. El gesto se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios destacando la sensibilidad del portugués.

Las redes hablaron de un Ronaldo empático, afectuoso y alejado de la imagen competitiva que suele proyectar dentro del campo.

Pero internet nunca descansa. Y pocas horas después apareció la otra versión del portugués. Durante una rueda de prensa, Cristiano fue consultado sobre su estado físico y las dudas que algunos analistas mantienen respecto a su rendimiento a los 41 años.

La pregunta no le agradó. Con evidente fastidio, respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en todas las plataformas: “¿No me viste jugar?”.

“Fisicamente? Estou bem! Não tem visto os jogos? Não há surpresa nenhuma.”



🎙️ Cristiano Ronaldo.

🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/RxoggBGKwH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 12, 2026

La escena generó miles de reacciones. Algunos defendieron su respuesta y consideraron innecesarios los cuestionamientos. Otros interpretaron el gesto como una muestra de incomodidad ante una pregunta que lo acompaña desde hace varios años.

En cualquier caso, volvió a suceder lo mismo que ocurre desde hace dos décadas: Cristiano logró convertirse en tendencia sin necesidad de marcar un gol.

La foto de Lamine que inquietó a España

Si Portugal debatía sobre Cristiano, España pasó varias horas intentando descifrar una fotografía. El protagonista fue Lamine Yamal, una de las máximas figuras de la selección española y uno de los futbolistas más esperados de este Mundial.

Todo comenzó cuando su pareja, Inés García, publicó una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados. En la fotografía aparecía el joven extremo acostado en una cama y utilizando una mascarilla facial. La imagen, aparentemente inofensiva, fue suficiente para activar las alarmas.

La foto de Lamine Yamal que inquietó a todos en España.

Miles de usuarios comenzaron a preguntarse si existía algún problema físico a pocos días del debut español. Las especulaciones crecieron rápidamente. Algunos aseguraban que estaba recuperándose de una molestia muscular. Otros incluso hablaban de una enfermedad. Las teorías aparecieron a una velocidad mayor que cualquier comunicado oficial.

La preocupación se instaló durante varias horas entre los aficionados españoles. Sin embargo, la respuesta estaba en la propia publicación. Junto a la fotografía aparecía una frase destinada justamente a tranquilizar a todos: “Llega perfecto”.

El mensaje terminó desactivando la polémica, aunque para entonces la imagen ya había recorrido medios deportivos de toda Europa. Una simple foto desde una habitación había conseguido convertirse en noticia mundial.

Donald Trump llamó a Pochettino

La tercera historia viral mezcló fútbol, política y Mundial. A pocas horas del estreno de Estados Unidos en el que goleó 3-0 a Paraguay, el técnico Mauricio Pochettino recibió una llamada que nadie esperaba.

Del otro lado estaba Donald Trump. El presidente estadounidense se comunicó con el entrenador argentino para desearle suerte en el debut de la selección anfitriona y transmitirle su respaldo antes del inicio del torneo.

La conversación fue breve, pero dejó una frase que rápidamente se hizo viral. “Sé todo sobre su historial”, le comentó Trump al técnico argentino durante el diálogo. Pochettino respondió cordialmente y agradeció el gesto mientras la escena comenzaba a circular por redes sociales y medios de comunicación de distintos países.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

En un Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el episodio reflejó además la enorme dimensión política y mediática que rodea a la competición.

Ya en el estadio, el encuentro contó con presencia de estrellas de cine como Tom Cruise, Paris Hilton o Leonardo Di Caprio, así como también la del exfutbolista inglés David Beckham.

La invasión bosnia en Canadá

Pero no todas las historias virales tuvieron como protagonistas a futbolistas o dirigentes. También hubo espacio para los hinchas. Uno de los videos más compartidos de las últimas horas mostró una impresionante caravana de aficionados bosnios recorriendo las calles canadienses.

Banderas gigantes, bocinas, cánticos y cientos de vehículos transformaron varias avenidas en una auténtica fiesta balcánica. Las imágenes sorprendieron incluso a quienes desconocían la enorme comunidad bosnia que reside en Canadá.

El video acumuló millones de reproducciones y recordó una de las grandes virtudes de los Mundiales: reunir culturas de todos los rincones del planeta bajo una misma pasión.

Así transcurren los primeros días de la Copa del Mundo. Con selecciones que todavía buscan sus primeras victorias y con redes sociales que ya tienen a sus propios campeones. Cristiano respondiendo incómodo, Lamine generando preocupación desde una cama, Trump llamando a Pochettino y miles de bosnios tomando las calles canadienses. Porque en 2026 el Mundial se juega en los estadios, sí. Pero también en cada teléfono móvil del planeta.

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