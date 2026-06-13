Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 todavía está dando sus primeros pasos, pero internet ya corre a velocidad de final. Mientras los entrenadores preparan estrategias y las figuras afinan detalles para el debut, las redes sociales construyen un campeonato paralelo donde una foto, una llamada telefónica o una respuesta incómoda pueden recorrer el planeta en cuestión de minutos.

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