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Tim Payne y su inesperado futuro sudamericano, y el lado más humano del temible goleador noruego antes de otra noche de goles. | Foto: AFP
Tim Payne y su inesperado futuro sudamericano, y el lado más humano del temible goleador noruego antes de otra noche de goles. | Foto: AFP
Por Jasson Curi Chang

El Mundial 2026 parece haber encontrado la velocidad crucero que todo gran torneo necesita. Después de un lunes cargado de empates y partidos cerrados, la jornada del martes devolvió los goles, las celebraciones y las actuaciones de las estrellas. Kylian Mbappé firmó un doblete para guiar a Francia ante Senegal, Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del planeta con dos tantos para Noruega frente a Irak y Lionel Messi escribió otro capítulo en su leyenda con un hat-trick ante Argelia que lo colocó junto a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones.

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