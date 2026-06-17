El Mundial 2026 parece haber encontrado la velocidad crucero que todo gran torneo necesita. Después de un lunes cargado de empates y partidos cerrados, la jornada del martes devolvió los goles, las celebraciones y las actuaciones de las estrellas. Kylian Mbappé firmó un doblete para guiar a Francia ante Senegal, Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del planeta con dos tantos para Noruega frente a Irak y Lionel Messi escribió otro capítulo en su leyenda con un hat-trick ante Argelia que lo colocó junto a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones.

LEE MÁS:



Pero mientras las portadas deportivas se llenaban con estadísticas, récords y resultados, las redes sociales seguían construyendo su propio campeonato. Allí, donde los goles duran unos minutos y las historias pueden vivir durante días, aparecieron dos protagonistas inesperados: Tim Payne, el lateral neozelandés convertido en celebridad mundial por internet, y Erling Haaland, el temible “Cyborg” que mostró su lado más humano antes de salir a jugar.

Bajo el lema "No Payne, No Gain", la comunidad hispanohablante adoptó al zaguero neozelandés Tim Payne como su máxima figura de internet. El jugador ya reaccionó en español ante la locura digital. (Foto: Tim Payne Instagram)

Tim Payne, el futbolista viral que podría mudarse a Sudamérica

Hace apenas unas semanas, el nombre de Tim Payne era prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda. Hoy sucede exactamente lo contrario.

El lateral oceánico, que pasó de tener cuatro mil seguidores a superar los cinco millones en Instagram gracias al fenómeno viral impulsado por aficionados argentinos, volvió a convertirse en tendencia tras el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

Esta vez, sin embargo, el motivo no estuvo relacionado con sus redes sociales ni con los memes que lo comparan con leyendas del fútbol argentino. El rumor ahora lo vincula directamente con Sudamérica.

Durante las últimas horas, distintos portales y usuarios de redes comenzaron a difundir una posibilidad que parecía impensada hace apenas un mes: la llegada de Payne al fútbol paraguayo para vestir la camiseta de Olimpia.

🚨🇳🇿 New Zealand defender Tim Payne has agreed to join Olimpia in Paraguay as new club from Wellington Phoenix.



Verbal agreement in place for the defender after his social media story this month. 🇵🇾 pic.twitter.com/y86a8wTnMc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

La versión generó miles de comentarios y abrió un debate interesante. ¿Se trata realmente de una apuesta deportiva o de una brillante estrategia comercial?

No es la primera vez que el nombre de Payne aparece asociado al continente. Días atrás también circuló información sobre un supuesto interés de Barracas Central de Argentina, club que incluso habría puesto sobre la mesa una propuesta económica para incorporarlo hasta finales de 2027.

La realidad es que el fenómeno Tim Payne ya superó ampliamente las fronteras del fútbol. Cada publicación suya genera millones de interacciones. Su nombre aparece en canciones, videos virales y transmisiones en vivo. Incluso hay aficionados argentinos que lo mencionan con la misma familiaridad con la que hablan de figuras históricas de su selección.

Por eso, más allá de sus condiciones futbolísticas, que han quedado expuestas en sus recientes presentaciones con Nueva Zelanda, la posibilidad de contratarlo representa una oportunidad comercial gigantesca.

Patrocinadores, visibilidad internacional, crecimiento digital y expansión de marca. Todo eso parece acompañar actualmente a Payne.

La pregunta es inevitable: ¿veremos realmente al futbolista más viral del Mundial jugando en Sudamérica? Por ahora es apenas un rumor. Pero hace unas semanas también parecía imposible que un defensor neozelandés desconocido se convirtiera en una de las figuras más comentadas del planeta.

Nueva Zelanda publicó su primer video rumbo al Mundial y el protagonista fue Tim Payne, el futbolista viral de 4 millones de seguidores. Foto: Selección de Nueva Zelanda

El abrazo de Haaland que conquistó internet

Si Tim Payne representa el lado impredecible de las redes sociales, Erling Haaland encarna el contraste perfecto.

Dentro de la cancha es una máquina diseñada para hacer goles. Un delantero capaz de convertir cada oportunidad en una amenaza real. Un futbolista que parece programado para castigar defensas. Por eso no sorprende que el noruego haya firmado otro doblete en la victoria de Noruega sobre Irak.

Lo verdaderamente llamativo ocurrió antes del pitazo inicial. Mientras los jugadores esperaban en el túnel de acceso al campo, las cámaras captaron una escena que rápidamente comenzó a circular por todo internet. Haaland conversaba con varios niños que acompañaban la salida de los futbolistas cuando, de manera espontánea, terminó fundiéndose en un abrazo largo y afectuoso con uno de ellos. El gesto duró apenas unos segundos. Fue suficiente.

HAALAND Y LOS NIÑOS 😍 El Androide vivió un momento tierno en la previa del debut de Noruega ante Irak en el Mundial.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/B8zxVGB0d0 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2026

Las imágenes recorrieron plataformas de todo el mundo y acumularon millones de reproducciones. Muchos aficionados destacaron la contradicción perfecta entre el apodo que acompaña al delantero y la sensibilidad que mostró en ese instante.

Porque el “Cyborg” de la Premier League, el goleador que intimida defensores cada fin de semana con el Manchester City, apareció por unos segundos como simplemente Erling: un joven futbolista emocionado compartiendo un momento especial con quienes lo admiran.

Después vino el partido. Y después llegaron los goles. Dos definiciones más para ampliar su colección mundialista y seguir alimentando el sueño de Noruega en el torneo.

Sin embargo, cuando terminó la jornada, muchos usuarioos seguían compartiendo el abrazo en lugar de los tantos. Quizá porque el fútbol moderno vive entre estadísticas y algoritmos, pero sigue encontrando sus momentos más memorables en los detalles humanos.

Y en un Mundial que recién comienza, donde Messi sigue rompiendo récords y Mbappé continúa persiguiendo su legado, fueron precisamente un lateral viral de Nueva Zelanda y el abrazo de un goleador noruego quienes terminaron conquistando internet.

Porque los Mundiales se juegan en la cancha. Pero también, cada vez más, en la pantalla de millones de teléfonos alrededor del planeta.

SOBRE EL AUTOR