Las Copas del Mundo siempre dejan goles, polémicas y resultados. Pero también producen algo más difícil de explicar: historias. Algunas nacen en una cancha, otras en una conferencia de prensa y varias terminan explotando en redes sociales hasta convertirse en fenómeno global.

El Mundial 2026 recién empieza, pero ya encontró a sus primeros protagonistas inesperados. Curiosamente, ninguno levantó un trofeo ni marcó un doblete. Uno fue un arquero caboverdiano que soñó toda su vida con enfrentar a España. Otro, un histórico goleador argentino que apareció haciendo preguntas como periodista. Y el tercero, un exarquero paraguayo que volvió a demostrar que sigue siendo incapaz de callarse una opinión.

Mientras los marcadores registraban empates entre España y Cabo Verde (0-0), Egipto y Bélgica (1-1), o Uruguay y Arabia Saudita (1-1) y Nueva Zelanda e Irán (2-2), las redes sociales encontraban sus propios héroes.

Vozinha cerró una espectacular actuación con 7 atajadas claves en su arco. (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BUDA MENDES

Vozinha, el hombre que le cerró el arco a España

Su nombre real es Josimar José Évora Dias, pero desde este jueves el planeta fútbol lo conoce simplemente como Vozinha, quien pasó de 50 mil a más un millón y medio de seguidores en Instagram.

El arquero de Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas del arranque mundialista al convertirse en figura absoluta del empate sin goles frente a España. Fueron siete atajadas decisivas, reflejos intactos a sus 40 años y una actuación que mantuvo viva la ilusión de toda una nación.

Las imágenes de sus intervenciones se multiplicaron rápidamente en TikTok, Instagram y X. Sin embargo, lo que terminó conquistando a los aficionados fue lo que dijo después. “Soñé toda mi vida por este momento. Trabajé toda mi vida por estos escenarios. Hoy logré estar aquí y logré contribuir con mi experiencia”, declaró emocionado.

Su historia tiene un detalle que parece escrito por un guionista futbolero. Vozinha nació el 3 de junio de 1986, en pleno Mundial de México. Ese mismo día, Argentina comenzaba a enamorarse de Jorge Valdano, autor de dos goles ante Corea del Sur. Su padre quedó tan impresionado con aquella actuación que acudió al registro civil de Mindelo con una idea fija: llamar Valdano a su hijo recién nacido.

Las autoridades no lo permitieron. Como solución, terminó inscribiéndolo como Josimar, inspirado en el lateral brasileño que brillaba en aquella Copa del Mundo. Cuarenta años después, aquel niño que casi se llamó Valdano terminó escribiendo su propia historia mundialista.

Hay otro detalle que vuelve aún más especial su recorrido: recién se convirtió en futbolista profesional a los 25 años. Actualmente juega en el Chaves de la segunda división portuguesa y ayer, después de frustrar a España durante noventa minutos, le dejó un mensaje al joven que alguna vez dudó de sí mismo.

“Que estés orgulloso de ti mismo”. Internet hizo el resto.

Palermo, goles por las preguntas

La segunda escena viral del día llegó desde la sala de conferencias de Argentina. Todo transcurría con normalidad hasta que una voz conocida tomó el micrófono.

“Martín Palermo, para DSports. No te hablo como periodista, sino como compañeros que fuimos. Mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes y si te imaginabas esto”.

La sorpresa fue inmediata. Lionel Scaloni levantó la mirada, reconoció a quien alguna vez fue compañero suyo y quedó visiblemente conmovido.

“¡Martín! No te vi. Qué me lo iba a imaginar”, respondió. La escena se volvió aún más emotiva conforme avanzó la respuesta. “Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos”.

Scaloni hablaba de aquellos años en Estudiantes de La Plata, cuando ambos compartían vestuario y sueños mucho antes de imaginar que uno terminaría siendo campeón del mundo como entrenador y el otro se transformaría en una leyenda de Boca Juniors.

El momento terminó rompiendo cualquier protocolo. “Es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabés lo duro que es esto, sabés lo lindo que es estar acá y lo duro que es”.

Las cámaras captaron incluso a Palermo secándose discretamente las lágrimas. La escena recorrió el mundo porque mostró algo poco habitual en un Mundial: dos viejos compañeros recordando una vida compartida mientras millones observaban.

Por unos segundos desaparecieron los títulos, las estadísticas y los cargos. Solo quedaron dos amigos hablando de fútbol.

Chilavert volvió a ser Chilavert

Si Palermo aportó emoción, José Luis Chilavert aportó dinamita. La goleada 4-1 sufrida por Paraguay frente a Estados Unidos dejó heridas abiertas en el país guaraní y el histórico arquero decidió hablar sin filtros. Como siempre.

“Perdimos por goleada con Estados Unidos y estaban todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si estuvieran en Disney…”, disparó. La frase explotó inmediatamente en redes.

Pero Chilavert recién estaba calentando. También comparó la diferencia competitiva entre ambas selecciones con una metáfora militar que rápidamente se volvió tendencia. “Se le engañó a la gente. Fuimos a enfrentar aviones de guerra y nosotros llevamos al Súper Tucano”.

Luego apuntó directamente al estado emocional del plantel. “El chico Gómez llorando estaba emocionalmente mal. Hubo miedo escénico”.

📱Chilavert: "No podes sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones"💣



🗣️"Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfie con la familia como si fuera que estamos en Disney, yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación, después… pic.twitter.com/MVgKjv4Sul — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

Finalmente reservó su crítica más dura para el entrenador Gustavo Alfaro. “Lo único que hace bien Alfaro es hablar. Tocar la guitarra es fácil, la realidad en el Mundial es otra. La culpa es suya”.

La contundencia de sus declaraciones dividió opiniones. Algunos consideran que exagera. Otros creen que simplemente verbaliza lo que muchos paraguayos piensan después del debut. Lo cierto es que Chilavert volvió a hacer lo que mejor sabe hacer desde que colgó los guantes: convertirse en noticia.

Porque mientras el Mundial avanza y los favoritos buscan su camino hacia la gloria, las redes sociales siguen encontrando héroes inesperados. Un arquero que casi se llamó Valdano, un goleador que ahora hace preguntas y un exguardameta que continúa ladrando como bulldog cada vez que ve algo que no le gusta.

Y apenas estamos en los primeros días de la Copa del Mundo.

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