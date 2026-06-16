Por Jasson Curi Chang

Las Copas del Mundo siempre dejan goles, polémicas y resultados. Pero también producen algo más difícil de explicar: historias. Algunas nacen en una cancha, otras en una conferencia de prensa y varias terminan explotando en redes sociales hasta convertirse en fenómeno global.

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