Por José Antonio Bragayrac

El 12 de julio de 1998, el Stade de France fue el escenario de una de las fotografías más icónicas de la historia del fútbol. Zinedine Zidane levantaba la Copa del Mundo con Francia y a su lado, igual de eufórico y sonriente, Lilian Thuram celebraba a metros de un Ronaldo todavía desconcertado por la caída del último Brasil con jogo bonito.

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