Por Pedro Ortiz Bisso

Tiene la sonrisa imbatible de esos vendedores de aspiradoras que se ganaban la vida tocando mil puertas mientras la suela de sus zapatos se diluía. Nunca se lo ve enojado ni incómodo. No dejó de sonreír cuando se inventó un premio de la paz para masajearle el ego a Donald Trump, fabricante de una guerra que ha puesto la gasolina por los cielos. Tampoco para defender los 11 mil dólares que habrá que pagar para la final del próximo Mundial. Gianni Infantino es la encarnación del nuevo orden que manda en el fútbol. Después del FIFA Gate, las promesas se fundieron en una sola frase: “hay que cambiar”. Lo que no nos dijeron es que ese cambio era para que las cosas sigan exactamente igual.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.