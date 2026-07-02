Por Kenyi Peña Andrade

La participación de RD Congo en el Mundial 2026 terminó marcada por un momento de profundo dolor. Luego de la derrota frente a Inglaterra que significó la eliminación del torneo, el seleccionador Sébastien Desabre comparecía ante los medios para analizar el encuentro cuando la conferencia fue interrumpida por una inesperada noticia.