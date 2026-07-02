La participación de RD Congo en el Mundial 2026 terminó marcada por un momento de profundo dolor. Luego de la derrota frente a Inglaterra que significó la eliminación del torneo, el seleccionador Sébastien Desabre comparecía ante los medios para analizar el encuentro cuando la conferencia fue interrumpida por una inesperada noticia.

Mientras respondía las consultas de los periodistas, el responsable de comunicaciones del combinado africano tomó la palabra para informar una situación personal que afectaba al entrenador. “Anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre. Mis más sinceras condolencias”, manifestó ante los presentes, provocando un inmediato silencio en la sala.

Tras escuchar el anuncio, Desabre se puso de pie y abandonó el lugar sin continuar con la rueda de prensa. La escena conmovió a los asistentes, quienes comprendieron la gravedad del momento que atravesaba el estratega francés, apenas unos minutos después de la eliminación mundialista.

Termina la conferencia y el jefe de prensa de RD Congo ANUNCIA EN VIVO el fallecimiento del padre del DT, Sebastien Desabre.



Su cara lo dice todo… increíble. 💔🇨🇩 pic.twitter.com/4FKfKNKmWl — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 2, 2026

Lo que debía ser una conferencia para analizar el cierre de la campaña de RD Congo terminó convirtiéndose en un episodio de luto. La noticia del fallecimiento del padre del técnico eclipsó cualquier análisis deportivo y dejó una imagen de profundo impacto en el Mundial.

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