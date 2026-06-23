La actuación de Lionel Messi frente a Austria quedará grabada para siempre en la historia de los Mundiales. Con un doblete en la victoria por 2-0, el capitán argentino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en solitario del torneo, dejando atrás las marcas de Miroslav Klose y Kylian Mbappé, ambos con 16 anotaciones.

La nueva hazaña del astro rosarino tuvo repercusión inmediata en los principales medios del planeta. El diario español Marca eligió un enfoque contundente para resumir la gesta y calificó el récord como algo “divina”, destacando además que la Albiceleste aseguró de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final tras vencer previamente a Argelia y superar ahora a Austria.

En Argentina, la emoción fue tan grande que Olé optó por un recurso poco habitual. El periódico apareció en los quioscos sin un gran titular principal y apenas acompañó la imagen de Messi con la frase entre paréntesis: “No hacen falta más palabras”. El medio también definió al capitán como una “leyenda” y aprovechó para destacar el gran rendimiento colectivo del equipo, resaltando las actuaciones de Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La prensa británica tampoco pasó por alto el nuevo récord del ocho veces ganador del Balón de Oro. Aunque la portada del Telegraph estuvo dominada por la actualidad política tras la renuncia del primer ministro Keir Starmer y la llegada de Andy Burnham, el delantero argentino igualmente encontró un espacio destacado en el periódico, que remarcó que había “roto el récord de la Copa del Mundo”. LaGazzetta dello Sport, por su parte, dijo lo siguiente: “Nadie puede igualarlo, Messi es increíble”.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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