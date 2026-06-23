Por Kenyi Peña Andrade

La actuación de Lionel Messi frente a Austria quedará grabada para siempre en la historia de los Mundiales. Con un doblete en la victoria por 2-0, el capitán argentino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en solitario del torneo, dejando atrás las marcas de Miroslav Klose y Kylian Mbappé, ambos con 16 anotaciones.