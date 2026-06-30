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Resumen

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El noble gesto de Matheus Cunha con un futbolista japonés que conmovió a todos en el Mundial. (Foto: Agencias)
El noble gesto de Matheus Cunha con un futbolista japonés que conmovió a todos en el Mundial. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Matheus Cunha vivió una montaña rusa de emociones en la clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026. Primero desató la polémica al responder con una burla a las declaraciones previas del japonés Kento Shiogai. Minutos después, cuando el partido ya había terminado, dejó una imagen completamente distinta: buscó a Ao Tanaka, lo abrazó y trató de consolarlo tras la dolorosa eliminación de Japón. Ese contraste convirtió al delantero brasileño en uno de los protagonistas de la jornada.

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