Messi presenta “MESSI NIGHT”, su nueva fragancia. Foto: Instagram
Messi presenta “MESSI NIGHT”, su nueva fragancia. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Lionel Messi continúa expandiendo su faceta empresarial mientras mantiene su carrera futbolística en el Inter Miami. A pocos días de anunciar su retiro de la Selección argentina, el delantero presentó una nueva fragancia que ya comenzó a comercializarse en diferentes mercados internacionales.

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