Lionel Messi continúa expandiendo su faceta empresarial mientras mantiene su carrera futbolística en el Inter Miami. A pocos días de anunciar su retiro de la Selección argentina, el delantero presentó una nueva fragancia que ya comenzó a comercializarse en diferentes mercados internacionales.

Se trata de MESSI NIGHT Eau de Parfum, el nuevo lanzamiento de la colección MESSI FRAGRANCE, con el que el futbolista suma otro producto a su línea personal.

Messi presentó su nueva fragancia

El anuncio fue realizado por el propio Messi a través de sus redes sociales, donde compartió detalles sobre el nuevo perfume.

El futbolista describió la fragancia con un mensaje vinculado a la confianza y la personalidad:

“Una nueva fragancia inspirada en sentirse seguro, ser fiel a uno mismo y estar preparado para lo que venga”.

Messi presenta “MESSI NIGHT”, su nueva fragancia. Foto: Instagram

¿Cuánto cuesta el nuevo perfume de Messi?

La nueva fragancia ya está disponible en diferentes perfumerías internacionales. Sin embargo, todavía no se publicó oficialmente el precio que tendrá en Argentina.

En mercados internacionales, el perfume se comercializa por un valor cercano a 53 dólares.

Tomando como referencia ese precio y los valores de otras fragancias de la línea, el producto podría ubicarse en Argentina alrededor de los 80.000 pesos, aunque se trata de una estimación y no de un precio oficial confirmado.

El lanzamiento de MESSI NIGHT llega en un momento particular para el futbolista argentino. Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección argentina, aunque continúa vinculado al fútbol profesional con el Inter Miami.

Mientras su etapa con la Albiceleste llega a su final, el capitán argentino también continúa desarrollando diferentes proyectos comerciales vinculados a su imagen y marca personal.

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