Fueron les mejores del año y el continente así los reconoció. Los jugadores de Flamengo y RIver Plate dominaron las votaciones para elegir el once ideal de El País de Uruguay, en la tradicional encuesta del prestigioso medio.

El ‘Mengao’ y la ‘Banda’ no tuvieron rivales en todo el año y confirmaron estar varios escalones por encima del resto de equipos y solo midieron fuerzas en la gran final única de la Copa Libertadores 2019 que se disputó en Lima.

Por la razón antes mencionada es que los periodistas consultados por el diario El País eligieron seis jugadores del campeón de América, cuatro del ‘Millonario’ y el restante es el mejor jugador de la Copa América 2019. Un equipo casi monopolizado por los brasileños..

Armani es el dueño de la portería, mientras que ‘Gabigol’ pilotea el ataque. Mientras que De Arrascaeta y Enzo Pérez, en el medio campo, completan la ‘columna vertebral’ de este once.

Entre tanto, Éverton tiene el gran mérito de ser el único jugador en no pertenecer al Flamengo o River, y además ingresar en el once ideal de la temporada. El jugador de Gremio no solo destacó en su equipo, también lo hizo con la selección brasileña con la que logró el título de campeón de la Copa América.