El documental “El Partido” (The Match), dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, tendrá su estreno en Perú como película de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, consolidándose como una de las producciones deportivas más destacadas del año.

La cinta llega al país después de su recorrido por importantes festivales internacionales como Cannes, Sídney y Karlovy Vary, donde recibió una positiva acogida por parte de la crítica especializada.

La producción argentino-española reconstruye el inolvidable cuarto de final del Mundial de México 1986, disputado el 22 de junio en el Estadio Azteca.

Documental "El Partido". Foto: Captura de tráiler oficial

Aquel encuentro quedó marcado por los dos goles de Diego Maradona: el primero, conocido mundialmente como “La Mano de Dios”, y el segundo, considerado el “Gol del Siglo”, en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra.

Más allá del resultado deportivo, el documental explora el contexto histórico de un partido disputado apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, convirtiéndolo en un símbolo cargado de memoria e identidad para ambos países.

Jorge Valdano y Gary Lineker conducen el relato

Uno de los elementos más llamativos del documental es su propuesta narrativa. Jorge Valdano y Gary Lineker, protagonistas de aquel partido y posteriormente reconocidos comentaristas deportivos, observan nuevamente el encuentro y reaccionan en tiempo real mientras las imágenes son proyectadas en una pantalla.

Según explicaron los directores, ambos fueron elegidos por ser figuras con una mirada amplia del fútbol y de su contexto histórico, capaces de aportar distintas perspectivas sobre uno de los encuentros más recordados del deporte.

La película también reúne testimonios de varios futbolistas que disputaron el histórico partido. Por Argentina participan Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, mientras que por Inglaterra ofrecen su versión Gary Lineker, John Barnes y Peter Shilton, además de incluir imágenes de archivo de Diego Maradona y del entonces entrenador Carlos Bilardo.

Basado en el libro de Andrés Burgo

El documental nace a partir del libro “El Partido”, escrito por el periodista argentino Andrés Burgo y publicado en 2016.

Documental "El Partido". Foto: Captura de tráiler oficial

La obra combina la reconstrucción minuciosa del encuentro con una reflexión sobre la memoria colectiva, el impacto de la Guerra de las Malvinas y el lugar que ocupa Maradona en la historia del fútbol mundial.

Con una duración de 91 minutos, la película trasciende el ámbito deportivo para abordar temas como la guerra, la identidad nacional y la cultura popular.

A través de imágenes de archivo, entrevistas y una cuidada puesta en escena, los directores plantean que aquel Argentina-Inglaterra de 1986 fue mucho más que un partido de fútbol: se convirtió en una forma de interpretar un conflicto histórico cuyas consecuencias aún permanecen en la memoria de ambos países.

El estreno en Perú coincide con el 40.º aniversario de aquel histórico encuentro y con el recorrido internacional de una producción que busca mostrar cómo el cine puede resignificar uno de los episodios más emblemáticos del deporte.

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