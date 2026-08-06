Documental "El Partido". Foto: Captura de tráiler oficial
Documental "El Partido". Foto: Captura de tráiler oficial
Por Redacción EC

El documental “El Partido” (The Match), dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, tendrá su estreno en Perú como película de apertura del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, consolidándose como una de las producciones deportivas más destacadas del año.

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