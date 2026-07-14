El insólito Perú vs. Rumanía del Mundial 1930: por qué apenas hubo espectadores en las tribunas. Foto: Olé
El insólito Perú vs. Rumanía del Mundial 1930: por qué apenas hubo espectadores en las tribunas. Foto: Olé
Por Redacción EC

El Mundial de Uruguay 1930 dejó encuentros históricos, pero también un episodio que todavía despierta curiosidad entre historiadores del fútbol. El partido entre Perú y Rumanía, correspondiente a la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA, es recordado como uno de los encuentros con menor asistencia de público de la historia del torneo.

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