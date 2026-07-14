El Mundial de Uruguay 1930 dejó encuentros históricos, pero también un episodio que todavía despierta curiosidad entre historiadores del fútbol. El partido entre Perú y Rumanía, correspondiente a la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA, es recordado como uno de los encuentros con menor asistencia de público de la historia del torneo.

Especialistas consultados por Olé explican que la escasa convocatoria no obedeció únicamente al nivel deportivo de ambas selecciones, sino a una serie de decisiones organizativas y al contexto que atravesaban los equipos participantes.

Perú y Rumanía protagonizaron el partido menos visto del Mundial 1930: esta es la explicación. Foto: Olé

El enciclopedista del fútbol peruano Antenor Guerra García explicó que ambos equipos arribaron al torneo sin un historial que despertara gran expectativa. “Perú, por esos tiempos, era muy modesta. Solo había participado en dos Sudamericanos. En Lima 1927, apenas le ganó a Bolivia; y en Buenos Aires 1929 quedó última”, señaló.

Además, recordó que en aquella época no existían Eliminatorias mundialistas, por lo que varios equipos participaron como invitados. “Sin Eliminatorias, y más allá de su falta de nivel, fueron dos ‘invitados de lujo’ para su debut mundialista”, agregó el enciclopedista.

Guerra García también contextualizó el momento que atravesaba el país: “Mi hipótesis es que nuestro país se estaba reconstruyendo de la guerra y el fútbol no era una prioridad...”.

La programación del partido jugó en contra

Uno de los factores determinantes fue la decisión del comité organizador de disputar dos encuentros prácticamente al mismo tiempo.

El duelo entre Perú y Rumanía se programó el lunes 14 de julio de 1930 a las 14:45 horas en un estadio con capacidad para algo más de 10.000 espectadores. Sin embargo, a solo tres kilómetros de distancia, en el Parque Central, se disputaba simultáneamente el partido entre Brasil y Yugoslavia.

El historiador uruguayo Sebastián Suárez Brandi explicó: “El comité decidió que, a la misma hora y a tres kilómetros de distancia, jugaran Brasil-Yugoslavia en La Blanqueada”.

¿Por qué Perú vs. Rumanía en el Mundial de 1930 fue el partido con menos público de la historia? Foto: Olé

Según Suárez Brandi, aunque la FIFA organizaba el Mundial, la Asociación Uruguaya de Fútbol fijaba los valores de las entradas. “El campeonato del mundo estaba bajo la órbita de la FIFA pero los precios los estipulaba la AUF”.

Los boletos tenían distintos costos:

Generales: 20 centavos.

Tribuna principal: 1,50 pesos.

Platea: 2 pesos.

Palcos del Parque Central: 15 pesos.

El historiador considera que la mayoría del público optó por asistir al Brasil vs. Yugoslavia. “Era mejor ir al Parque Central, que además de ser más grande y más cómodo, tenía otro juego más interesante en el mismo horario”.

Las cifras oficiales todavía generan interrogantes

La FIFA registra oficialmente una asistencia de 2.549 espectadores para el Perú vs. Rumanía. Sin embargo, Suárez Brandi sostiene que esos números no coinciden con la recaudación publicada en la época. “Según puede verse en la página web de la FIFA, hubo 2549 espectadores pero los números no cierran...”.

El investigador recuerda que la recaudación fue de apenas 657,20 pesos, la más baja de todo el Mundial y cerca de 45 veces inferior a la registrada en la final entre Uruguay y Argentina. “Allí puede verse como la recaudación más baja fue la de Perú vs. Rumanía: solo 657,20 pesos. Unas 45 veces menos que la final entre Uruguay y Argentina”.

¿Cuántos espectadores hubo realmente?

A partir de esos datos, Suárez Brandi realizó un ejercicio matemático que pone en duda la cifra oficial. “Teniendo en cuenta los 657 pesos de recaudación, si todos hubiesen ido a la platea por 2 pesos, se debieron haber vendido 328 entradas”, señaló.

¿Qué pasó con Perú vs. Rumanía en Uruguay 1930? La historia del partido olvidado del primer Mundial. Foto: Olé

También planteó otro escenario: “Si todos hubiesen ido a la tribuna principal, a 1,50 pesos, se debieron haber vendido 438 entradas”.

Además, señaló que las fotografías del encuentro tampoco reflejan un estadio con miles de asistentes. “Solo se ve en las fotos algo de público en la tribuna principal, que tenía capacidad para 4000 personas. El resto está vacío”, dijo.

Finalmente, recordó otro aspecto que pudo desincentivar la concurrencia. “La venta de entradas arrancó en boleterías unos minutos antes del partido. El estadio no estaba muy al resguardo del frío por su cercanía con el río”.

Todo ello mantiene abierto el debate sobre cuál fue realmente la cantidad de espectadores que presenció el debut de Perú frente a Rumanía en el primer Mundial de la historia.

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