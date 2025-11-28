El plantel de Flamengo cumplió este viernes con su último entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, afinando los detalles finales de cara a la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará mañana ante Palmeiras en el Estadio Monumental. El equipo brasileño trabajó bajo un ambiente de concentración absoluta, enfocándose en ajustes tácticos, ejercicios de balón parado y activación física, buscando llegar en su mejor forma al decisivo encuentro. Con la presión de una nueva final continental y la expectativa de su hinchada, el Mengão apunta a imponer su jerarquía en un duelo de alto voltaje.