Los rumores de una crisis interna en Boca Juniors cada vez son más fuertes y podrían ser ciertas. Un audio de Jorge ‘Patrón’ Bermúdez habría desatado la tensión en el cuadro Xeneize y tendría como protagonista a Carlos Tevez. El exfutbolista y actual director de la Secretaría Técnica del club apuntó sus dardos hacia el rol que cumple el ‘Apache’ en el primer equipo.

El programa ‘Vilouta 910’, que se emite por Radio La Red, compartió el material que hace referencia a la foto filtrada hace unos días en el que se ve a Tevez junto al ex presidente Daniel Angelici en la playa. Si bien, no se conoce el destinatario del audio del ‘Patrón’ todo indica que sería alguien cercano a Boca Juniors.

“Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente... ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café”, inicia el audio. Acto seguido se escucha: “Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos”.

El polémico audio del ‘Patrón’ Bermúdez contra Carlos Tevez que acentúa la crisis en Boca Juniors | Foto: EFE

Entre dichos de antes

Cabe indicar que en junio de 2020, el ‘Patrón’ Bermúdez calificó a Carlos Tevez como “exjugador” cuando se hablaba de la renovación del ‘Apache’ con Boca Juniors. La tensión entre ambos se acentuó tras la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores a manos de Santos. “Estoy en el Consejo de Fútbol para defender a la institución y hacer las cosas con claridad. Cuando dijeron que para muchos era un ex jugador, salimos nosotros en una entrevista y fue un escándalo. Teníamos la obligación de defender nuestras posiciones y con mucho respeto”, dijo en aquella oportunidad Bermúdez.

Al ser consultado por la situación con el ‘Patrón’, Tevez evitó dar mayor detalles. “A mí me interesa jugar y nada más. Quedó ahí. Yo voy y entreno. El Consejo de Fútbol sabe que cualquier mano que le pueda dar con el grupo, se la doy. Después hago mi trabajo y me voy a casa. No tengo demasiada charla. A mí me interesa jugar. Del equipo se interesa Miguel. Yo estoy para jugar, quiero disfrutar estos momentos que son los últimos de mi carrera. La energía la pongo dentro de la cancha. No me meto, como ellos no se meten en mi trabajo”, declaró el ‘Apache’.

