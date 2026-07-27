Por Redacción EC

Colo Colo ya empieza a lidiar con una situación particular en torno a su posible refuerzo internacional. El arquero caboverdiano, conocido mundialmente como Vozinha, podría no utilizar ese nombre en su camiseta debido a una normativa vigente en el fútbol chileno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.