Colo Colo ya empieza a lidiar con una situación particular en torno a su posible refuerzo internacional. El arquero caboverdiano, conocido mundialmente como Vozinha, podría no utilizar ese nombre en su camiseta debido a una normativa vigente en el fútbol chileno.

Según las bases de la Liga de Primera, los futbolistas deben llevar en la espalda su apellido paterno y/o materno, dejando fuera el uso de apodos o sobrenombres. En ese contexto, el guardameta, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, no cumpliría con el reglamento si mantiene el “Vozinha” que lo identifica en el ámbito internacional.

Esta situación representa un contratiempo simbólico pero relevante para el jugador, quien ha construido su carrera bajo ese nombre deportivo. Además, su reconocimiento mediático y comercial está estrechamente ligado a ese apodo, lo que podría generar impacto en términos de imagen.

Ante este escenario, la única alternativa para Colo-Colo será gestionar una excepción ante la ANFP. De ser aprobada, el portero podría seguir utilizando “Vozinha” en su camiseta; de lo contrario, deberá adaptarse al reglamento y competir con su apellido oficial en el torneo chileno.