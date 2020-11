Antoine Griezmann cumple su segunda temporada en el Barcelona y todavía muestra dificultades para sentirse cómodo dentro del verde. Éric Olhats, consejero que estuvo junto al ‘Principito’ desde sus primeros pasos en la Real Sociedad y su brillante época en el Atlético de Madrid, dio detalles de la adaptación del francés en el cuadro culé y aseguró que fue un “trauma total” por su tensa relación con Lionel Messi la temporada pasada.

Olhats, quien trabajó con el delantero hasta el 2016, brindó una entrevista a la revista France Football en donde dio detalles desconocidos de la primera temporada de Griezmann en el Barcelona. El francés recordó los cortocircuitos que hubo el año pasado entre el ‘Principito’ y Lionel Messi.

“Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa (y eso) debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso”, reveló Olhats.

‘Principito’ de la paz

El exconsejero de Griezmann descartó que el francés tenga problemas para relacionarse con sus compañeros del Barcelona, tras los rumores de una posible mala relación con el técnico Ronald Koeman.

“Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla. Le he visto pasar por tantos momentos complicados, que ya sé lo que hará: sacará adelante la situación. Es el club el que está enfermo, no él”, afirmó.

Así mismo añadió: “Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Y no es por falta de coraje o personalidad”. Cabe indicar que en octubre se habló mucho sobre una tensión entre Koeman y Griezmann, lo que habría derivado a la suplencia del francés. Sin embargo, el mismo técnico neerlandés negó que haya problemas entre ambos.

