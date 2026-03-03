El Mundial 2026 será la edición más ambiciosa organizada hasta ahora. Entre cambios estructurales, hitos históricos y decisiones inéditas, esta edición promete transformar por completo la manera en que se vive el torneo. A continuación, presentamos cinco curiosidades destacadas que explican por qué esta cita será diferente a todas.

1. Messi, Cristiano y Ochoa rumbo a un récord irrepetible

La edición 2026 podría consagrar un hito sin precedentes: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa tienen la posibilidad de convertirse en los primeros jugadores en disputar seis Copas del Mundo. Ningún futbolista en más de 90 años logró semejante continuidad. La longevidad deportiva alcanza aquí su máxima expresión.

Lionel Messi estuvo en su "prime" durante la Copa del Mundo Qatar 2022 conquistada con la camiseta argentina. (Fuente: AFP)

2. El trofeo: una obra de arte de 6,1 kilos en oro

El galardón que levantará el campeón mantiene su mística intacta: está hecho de oro sólido de 18 quilates y pesa 6,1 kilogramos. Es una pieza única en el deporte mundial, trabajada íntegramente a mano y protegida bajo estrictos protocolos. Solo los campeones y jefes de Estado pueden tocarlo. Para muchos, su valor simbólico supera cualquier cifra.

3. Viajes de hasta 4.500 kilómetros para algunas selecciones

La geografía del Mundial 2026 marcará un desafío logístico sin precedentes. Entre las 16 sedes distribuidas en tres países, algunos equipos deberán recorrer hasta 4.500 kilómetros entre un partido y otro. Un desgaste inusual que obligará a planificar concentraciones, descansos y traslados como nunca antes se vio en una Copa del Mundo.

Estas serán las sedes del Mundial 2026. (United2026)

4. Viajes de hinchas como nunca antes

La geografía del Mundial 2026 será un desafío logístico incluso para los seguidores más entusiastas. Las distancias entre ciudades sede son enormes, y algunos grupos implicarán trayectos de miles de kilómetros entre partidos. Esto no solo pone a prueba la resistencia de los equipos, sino también la de los hinchas que planean seguir a sus selecciones.

5. El balón más innovador en décadas

La pelota que rodará en el Mundial 2026, llamada Trionda, representa un avance tecnológico en diseño: está compuesta por solo cuatro paneles, menos que cualquier balón anterior en una Copa del Mundo. Esta construcción influye en la aerodinámica del juego y podría marcar diferencias en la forma en que se viven los goles y las jugadas decisivas.