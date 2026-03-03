Por Redacción EC

El Mundial 2026 será la edición más ambiciosa organizada hasta ahora. Entre cambios estructurales, hitos históricos y decisiones inéditas, esta edición promete transformar por completo la manera en que se vive el torneo. A continuación, presentamos cinco curiosidades destacadas que explican por qué esta cita será diferente a todas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.