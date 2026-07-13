La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo será decisiva para definir a uno de los finalistas del torneo. También puede convertirse en una jornada inolvidable para Emiliano “Dibu” Martínez, quien está a un paso de establecer una nueva marca en la historia de la Selección Argentina.

Si el arquero es titular en Atlanta, alcanzará un registro que hasta ahora pertenecía a una de las mayores leyendas del fútbol argentino. Con su participación frente a Suiza, Martínez llegó a 13 partidos disputados en Copas del Mundo, igualando la histórica marca de Ubaldo Fillol, campeón del mundo en 1978.

Si suma minutos ante Inglaterra, alcanzará 14 presencias, convirtiéndose en el arquero argentino con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Dibu Martínez puede superar a una leyenda de Argentina en la semifinal del Mundial. Foto: EFE/ Kenneth Fernández

Un récord construido entre Qatar 2022 y el Mundial 2026

El camino hacia esta marca comenzó en Qatar 2022, torneo en el que Dibu fue una de las grandes figuras del título conseguido por la Albiceleste. Con los encuentros disputados en el Mundial 2026, el marplatense dejó atrás a Sergio “Chiquito” Romero, quien acumuló 12 partidos entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Ahora, la clasificación a semifinales le brinda la posibilidad de superar definitivamente a Fillol y quedarse con el récord en solitario.

Así queda el ranking de arqueros argentinos con más partidos en Mundiales

Con el posible partido ante Inglaterra, la clasificación histórica quedaría encabezada por Dibu Martínez.

Emiliano Martínez: 14 partidos (si juega ante Inglaterra).

Ubaldo Fillol: 13 partidos.

Sergio Romero: 12 partidos.

Nery Pumpido: 9 partidos.

Sergio Goycochea: 6 partidos.

Antonio Roma: 6 partidos.

Roberto Abbondanzieri: 5 partidos.

Daniel Carnevali: 5 partidos.

En total, 19 arqueros han defendido el arco de la Selección Argentina en una Copa del Mundo.

Ante Inglaterra, Dibu Martínez puede convertirse en el arquero más histórico de Argentina en los Mundiales. Foto: EFE/EPA/AMY KONTRAS

Más allá del récord, el duelo frente a Inglaterra tiene un componente personal para Emiliano Martínez. El arquero argentino se formó futbolísticamente y desarrolló gran parte de su carrera en territorio inglés, país al que llegó siendo muy joven antes de consolidarse como una de las principales figuras de la Selección Argentina.

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