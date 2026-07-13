Dibu Martínez busca romper una marca que pertenecía a Ubaldo Fillol. Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Dibu Martínez busca romper una marca que pertenecía a Ubaldo Fillol. Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Por Redacción EC

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo será decisiva para definir a uno de los finalistas del torneo. También puede convertirse en una jornada inolvidable para Emiliano “Dibu” Martínez, quien está a un paso de establecer una nueva marca en la historia de la Selección Argentina.

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