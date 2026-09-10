Los hijos pródigos del fútbol colombiano están de vuelta. James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado fueron anunciados este jueves como nuevos refuerzos de Atlético Nacional de Medellín y Millonarios de Bogotá, respectivamente, en dos de los fichajes más llamativos del campeonato colombiano.

A sus 35 años, James protagoniza uno de los movimientos más importantes de los últimos años en el fútbol de Colombia. El mediocampista, que se encontraba sin club desde julio tras su salida del Minnesota United de la MLS, defenderá ahora los colores de Atlético Nacional, vigente uno de los grandes protagonistas del balompié cafetero.

“James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande”, anunció el club verdolaga en X, sin precisar los términos ni la duración del contrato del experimentado volante.

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

El regreso de James después de Europa y la MLS

El colombiano vuelve a su país después de una trayectoria que lo llevó a destacar en clubes como Real Madrid y Bayern Múnich. Su carrera, sin embargo, tomó en los últimos años un rumbo más itinerante, con ocho equipos en apenas seis temporadas y constantes problemas físicos que condicionaron su continuidad.

James comenzó su carrera profesional en Envigado, donde jugó entre 2006 y 2007 antes de marcharse a Banfield de Argentina. Desde allí dio el salto al fútbol europeo y se convirtió en una de las figuras de la generación dorada de la selección colombiana.

James Rodríguez y Cuadrado regresan al fútbol de Colombia tras sus carreras en Europa. Foto: CONMEBOL

Cuadrado también vuelve y jugará en Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado, de 38 años, seguirá un camino similar y regresará al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Millonarios, uno de los principales rivales históricos de Atlético Nacional. El lateral derecho o extremo llega después de una carrera que incluyó pasos por Chelsea, Juventus e Inter de Milán.

“Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!”, publicó Millonarios en X para oficializar la llegada del experimentado futbolista. El club no informó la duración del vínculo, aunque medios locales señalan que sería hasta julio de 2027.

⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯



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El futbolista estaba sin equipo desde finales de julio, cuando terminó su vínculo con el Pisa, que descendió a la segunda división italiana. Su regreso pone fin a una etapa de 17 años en el fútbol europeo, iniciada cuando dejó al Deportivo Independiente Medellín (DIM) para incorporarse al Udinese de Italia.

La Serie A fue el escenario donde Cuadrado consiguió la mayor parte de sus títulos, especialmente durante su exitoso paso por Juventus. Con la selección colombiana disputó 116 partidos y marcó 11 goles, aunque no viste la camiseta nacional desde septiembre de 2023.

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