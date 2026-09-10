James Rodríguez y Cuadrado regresan al fútbol de Colombia tras sus carreras en Europa. Foto: CONMEBOL
James Rodríguez y Cuadrado regresan al fútbol de Colombia tras sus carreras en Europa. Foto: CONMEBOL
Por Redacción EC

Los hijos pródigos del fútbol colombiano están de vuelta. James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado fueron anunciados este jueves como nuevos refuerzos de Atlético Nacional de Medellín y Millonarios de Bogotá, respectivamente, en dos de los fichajes más llamativos del campeonato colombiano.

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