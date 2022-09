En medio de mucha nostálgia y alegría Claudio Pizarro tendrá hoy su último partido en el Wesertadion junto al equipo que le abrió las puertas al fútbol europeo el Werder Bremen. El encuentro contará con la presencia no sólo del equipo local sino de un equipo conformado con invitados y amigos del ‘Bombardero de los Andes’.

Esta despedida en Alemania y la ausencia de peruanos en el partido hizo saltar la pregunta sobre si Pizarro tendría un evento similar en nuestro país. “Organizando esta despedida (la de Alemania) y viendo a quién invitaba y a quién no, llegué a un punto en el que tomamos la decisión de no invitar a los jugadores de Perú porque era complicado, algunos iban a venir, otro no, entonces eso era lo que no quería”.

Ante esta decisión al peruano le nació la idea de hacer algo en el Perú para despedirse de la hinchada nacional una última vez. “Para mí es importante disfrutar con la mayoría de jugadores con los que estuve la selección peruana, Alianza, Pesquero”, comentó con mucha seguridad.

⚠️ ¡EXCLUSIVA! Esto dijo Claudio Pizarro 1️⃣4️⃣ cuando le preguntaron sobre la ausencia de compatriotas ⚽🇵🇪 en su despedida alemana. También reveló 😱 quiénes serían sus primeros invitados para la despedida en Perú 📍.



📌 La entrevista completa a las 12:00 PM en #GOLPERUNOTICIAS. pic.twitter.com/cRamsvvVWk — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 23, 2022

Sin una fecha clara para esta despedida en Lima, todo parecería indicar que habría la posibilidad de que se realizará hacia diciembre de este año o en los primeros meses del 2023. “Ojalá que la mayoría pueda venir. La organización de la despedida aquí en Alemania es larga, tediosa, entonces una vez que acabe, es donde empezaré a replantearme las cosas para hacer la despedida en Perú”.La decisión recaerá en Pizarro, su representante legal Carlos Delgado y en el mejor de los casos Alianza Lima.

¿Se dará por fin la tan ansiada despedida de Claudio Pizarro en la casa blanquiazul? 🤩⚽⚪🔵 pic.twitter.com/nXaznbat79 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 23, 2022

El ‘Bombardero’ dejó claro que le gustaría una despedida en el estadio de La Victoria pero dependerá de muchos factores. “Todavía no sé en qué estadio, pero me gustaría obviamente que sea en Matute”. Asimismo, agregó que entre sus invitados estarían sin duda Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas, y que espera puedan participar. De ser así, esa sería la última vez que veríamos a los ‘4 fantásticos’ compartiendo juntos en la cancha.