Dani Alves se encuentran cumpliendo prisión preventiva en Barcelona, España, tras la denuncia de una joven por agresión sexual. La jueza del juzgado de instrucción número 15 de la ciudad catalana aceptó el pedido de la Fiscalía para que el brasileño esté encarcelado mientras se define su caso.

Ahora, se conoció parte del testimonio de la joven que acusa al exfutbolista del FC Barcelona de haberla violado en un baño de la discoteca Sutton. Estos extractos fueron revelados por ‘El periódico’.

“Alves comenzó a tontear con las tres, pegándose mucho a nosotros y tocándonos”.

“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”.

“Alves me susurró cosas al oído que no entendí porque las debió decir en portugués”.

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”.

De acuerdo a estas revelaciones, la joven denunciante manifiesta que Dani Alves la encerró a la fuerza en un baño de la zona VIP de la discoteca Sutton en Barcelona, donde posteriormente la habría obligado a tener relaciones sexuales.

La chica, según informan en España, luego fue trasladada al Hospital Clínic de Barcelona para realizarse un examen en buscar restos biológicos. Días después, fue a denunciar la supuesta agresión sexual ante los Mossos d’Esquadra. Allí entregó el informe médico y también el vestido que usó aquella noche de fin de año.

Cabe mencionar que Dani Alves ha negado en todo momento que esta acusación sea cierta, por lo que el caso se encuentra en juicio, actualmente.

Esposa de Dani Alves publica mensaje en redes sociales

La esposa de Dani Alves, Joana Sanz, se mostró afectada por esta situación y “estalló” en redes sociales. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”, publicó en las “historias” de Instagram.