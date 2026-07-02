Previo al encuentro entre las selecciones de Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los reflectores apuntaban a un duelo en particular: Cristiano Ronaldo chocaría ante Luka Modric, excompañeros en el Real Madrid. ¿El triunfo? En el marcador, el cuadro luso, pero fue el respeto entre ambos quien se impuso por sobre todo.

El saludo de dos LEYENDAS



Cristiano Ronaldo jugará los octavos de final, mientra que Luka Modric quedó eliminado del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2mdotw2NXf — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Con polémica de por medio hacia el final del encuentro, el equipo del ‘Comandante’ se impuso por 2-1 ante los capitaneados por ‘El Mago de Zadar’. El primero de ellos incluso se hizo presente en el marcador gracias a un penal convertido a gol a los 68′ para poner el 1-1 parcial.

Fuera de cualquier tipo de recelo, en medio de lamentos de unos y sonrisas de otros, el ‘10′ y el ‘7′ se encontraron una vez concluido el partido para un saludo que fue más allá de lo protocolar. Un apretón de manos dio paso a un abrazo afectuoso, al que le siguió una breve conversación entre los que alguna vez fueron ‘merengues’.

Tras el intercambio de palabras y en medio de cámaras que buscaban inmortalizar tal vez el último encuentro de ambos en una competencia profesional, todo fue sellado con un nuevo abrazo reflejo del respeto que comparten entre sí.

¿Cuándo se juega el Portugal vs. España?

Portugal y España se enfrentarán el próximo lunes 6 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas (Estados Unidos), a las 2 p. m. (hora peruana), en el que será uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del vigente Mundial 2026.

‘La Roja’ se hizo un lugar en este duelo tras vencer de manera contundente a Austria por 3-0, gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal (36′ y 89′) y Pedro Porro (66′).

El cuadro vencedor encontrará a su rival de cuartos de final tras el partido que disputen las selecciones de Estados Unidos y Bélgica el mismo día pero a las 7 p. m. (hora peruana).

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