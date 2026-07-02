Luka Modric, de Croacia, felicita a Cristiano Ronaldo, de Portugal, tras la victoria por 2-1 por el Mundial 2026, en el Estadio de Toronto, el 2 de julio de 2026. (Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Luka Modric, de Croacia, felicita a Cristiano Ronaldo, de Portugal, tras la victoria por 2-1 por el Mundial 2026, en el Estadio de Toronto, el 2 de julio de 2026. (Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
/ BUDA MENDES
Por Redacción EC

Previo al encuentro entre las selecciones de Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los reflectores apuntaban a un duelo en particular: Cristiano Ronaldo chocaría ante Luka Modric, excompañeros en el Real Madrid. ¿El triunfo? En el marcador, el cuadro luso, pero fue el respeto entre ambos quien se impuso por sobre todo.

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