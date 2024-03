La selección de El Salvador afrontará un atractivo duelo amistoso ante el actual campeón del mundo: Argentina. El encuentro está programado para llevarse a cabo este viernes 22 de marzo del 2024, a partir de las 6:00 p.m. (hora salvadoreña) y 9:00 p.m. (hora argentina), desde el Lincoln Financial Field Stadium de Filadelfia, Estados Unidos. ‘Los Cuscatlecos’ no pudieron acceder a la Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, por ello pondrán toda su atención en las Eliminatorias 2026. Al frente estará la poderosa selección comandada por Lionel Scaloni. La transmisión del duelo estará a cargo del Canal 4 y vía streaming por TCS GO.

