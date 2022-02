El Salvador vs. Canadá EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego este miércoles 2 de febrero por la jornada 11 del octagonal final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022 desde las 8:00 p.m. (hora salvadoreña) y 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus), ESPN Norte, ESPN México, Sportsnet One, Sportsnet Now y OneSoccer. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

VIDEO RECOMENDADO

Darwin Cerén anotó el 2-0 de El Salvador vs. Honduras. (Video: ESPN)

Aun con el sueño de obtener un boleto para el Mundial de Qatar, la selección de El Salvador recibirá a Canadá, cómoda líder de la tabla y que está cerca de asegurar su clasificación a la cita mundialista. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Cuscatlán.

El Salvador vs. Canadá: a qué hora y en qué canal ver partido

México - 8:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN México

El Salvador - 8:00 p.m. - Canal 4 y ESPN Norte

Perú - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Paraguay - 11:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

Brasil - 11:00 p.m. - Star+, ESPN3, GUIGO, NOW NET e Claro

España - 3:00 a.m. (jueves 3 de febrero)

La ‘Selecta’, que ganó 2-0 a Honduras en su anterior presentación, tiene aún posibilidades de alcanzar la repesca, aunque depende de lo que las selecciones de Panamá, Jamaica y Costa Rica hagan en sus respectivos encuentros.

El combinado de El Salvador, dirigido por el técnico salvadoreño-estadounidense Hugo Pérez, logró ante Honduras un resultado que le da una pizca de esperanza de cara a la repesca intercontinental para pelear por una de las dos plazas para el Mundial del 2022.

Los dirigidos por Pérez suman 9 puntos, 8 menos que Panamá (17), 4 menos que Costa Rica (13), y le saca solamente 2 unidades de ventaja a Jamaica (7).

Si logra una victoria ante Canadá, El Salvador tendría también que buscar un resultado positivo ante Jamaica como visitante y contra Costa Rica como local.

De momento, los salvadoreños se concentran en Canadá, selección que le asestó 3 goles en septiembre de 2021.

La selección de Canadá, que llega este martes a tierras salvadoreñas, es la única que no ha perdido ningún partido en el octogonal y es líder con 22 puntos, seguida de Estados Unidos (18) y México (18).

El Salvador vs. Canadá: últimos enfrentamientos

Canadá 3-0 El Salvador | 2021

Canadá 0-1 El Salvador | 2017

Canadá 3-1 El Salvador | 2016

El Salvador 0-0 Canadá | 2015

El Salvador 0-0 Canadá | 2015

El Salvador 0-1 Canadá | 2009

El Salvador 4-1 Canadá | 1997

Canadá 0-0 El Salvador | 1997

El Salvador 0-2 Canadá | 1996

Canadá 1-0 El Salvador | 1996

El Salvador vs. Canadá: probables alineaciones

El Salvador: Mario González, Alexander Larín, Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas, Narciso Orellana, Eduardo Vigil, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Nelson Bonilla, Christian Gil y Enrico Dueñas. DT: Hugo Pérez.

Canadá: Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Tajon Buchanan, Liam Fraser, Richie Laryea, Samuel Adekugbe, Junior Hoilett, Ike Ugbo y Jonathan Osorio. DT: John Herdman.

Con información de EFE.

MÁS EN DT...