Ver El Salvador vs. Corea del Sur EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el America First Field (Estados Unidos) por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 3 de junio del 2026, a la 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 5:00 PM de El Salvador y México. ¿Dónde ver? Canal 4 y TCS GO transmiten el partido amistoso para todo El Salvador en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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