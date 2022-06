El Salvador vs. Estados Unidos EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada de la Liga 1 y Grupo D de la Liga de Naciones Concacaf este martes 14 de junio del 2022 desde las 9:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Cuscatlán.

La ‘Selecta’ defiende en casa el liderato de la zona ante el siempre complicado representativo de ‘Las barras y las estrellas’. Hasta aquí, el combinado entrenado por Hugo Pérez son los líderes por la victoria por 3-1 a Granada, en casa, y el empate 2-2, de visitante. En tanto, el equipo de Gregg Berhalter aplastó por 5-0 a los granadinos.

¿A qué hora juegan El Salvador vs. Estados Unidos por la Liga de Naciones Concacaf?

Perú – 9:00 p.m.

Ecuador – 9:00 p.m.

Colombia – 9:00 p.m.

México – 9:00 p.m.

Chile – 10:00 p.m.

Venezuela – 10:00 p.m.

Bolivia – 10:00 p.m.

Paraguay – 10:00 p.m.

Argentina – 11:00 p.m.

Uruguay – 11:00 p.m.

Brasil – 11:00 p.m.

España – 4:00 a.m. (15 de junio)

En la antesala, Pérez lamentó las deficiencias de El Salvador en el empate contra Granada. Por ello, el DT cree que no deben repetir ello ante el próximo adversario: “Defensivamente estuvimos mal, no podemos regalar los goles que tuvimos defensivamente, así que tenemos que trabajar esta semana porque Estados Unidos no te perdona”, indicó.

De su lado, Estados Unidos se presentó en la competición con la aparición estelar de Jesús Ferreira, delantero nacido en Colombia y nacionalizado, quien marcó cuatro goles a Granada. El artillero será uno de los referentes al igual que el volante Weston Mckennie de Juventus y el portero Matt Turner del Arsenal inglés.

El Salvador vs. Estados Unidos: canales de transmisión

Para ver el partido entre El Salvador y Estados Unidos de la Liga de Naciones Concacaf hay varias opciones en los canales de TV en habla hispana. Si vives en México puedes verlo en TUDN. Si estás en El Salvador puedes seguirlo en Canal 4 El Salvador. Finalmente, en Estados Unidos debes verlo en Fox Sports 1, Univision y TUDN USA.

¿Dónde ver online el partido El Salvador vs. Estados Unidos por la Liga de Naciones Concacaf?

Para ver la transmisión online del partido entre El Salvador y Estados Unidos puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras México podrás seguir este partido vía VIX. Si estás en El Salvador puede ver este compromiso en TCS GO. Si te encuentras en Centroamérica están disponibles Flow Sports App y Flowsports.co. Si vives en Estados Unidos en Univision NOW, TUDN App, Foxsports.com, FOX Sports App y TUDN.com. Finalmente, en Sudamérica en Star Plus

El Salvador vs. Estados Unidos: posibles alineaciones del partido

El Salvador: Mario González; Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Ronald Gómez; Alexander Larín, Narciso Orellana, Brayan Landaverde, Dennis Pineda; Eric Calvillo, Joaquín Rivas, Nelson Bonilla.

Estados Unidos: Matt Turner; Reggie Cannon, Cameron Carter-Vickers, Aaron Long, Antonee Robinson; Luca de la Torre, Weston Mckennie, Kellyn Acosta, Paul Arriola; Jesús Ferreira, Jordan Morris.

¿Dónde jugarán El Salvador vs. Estados Unidos por la Liga de Naciones Concacaf?

