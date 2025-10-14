Ver El Salvador vs Guatemala EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Cuscatlán por la jornada 4 de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de octubre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de Perú), que son las 11:00 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, las 8:00 PM de El Salvador y Guatemala y la 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 4 transmite el partido en El Salvador, mientras que Tigo Sports lo pasa en Guatemala. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

