El Salvador vs. Inter Miami EN VIVO desde las pantallas de TCS GO y Canal 4 en el país salvadoreño. Hace unas semanas atrás, el club estadounidense y la selección nacional quedaron en disputar un amistoso de pretemporada en el país tropical. Este encuentro, tendrá como principal figura a Lionel Messi, actual ganador del premio The Best y Balón de Oro, además, se verá el regreso a las canchas de Luis Suárez, quien se volverá a encontrar con sus excompañeros del Barcelona: Sergio Busquets, Jordi Alba y Lionel Messi. El amistoso se dará inicio a las 8 de la noche de Perú y se disputará este viernes 19 de enero del presente año en el estadio Cuscatlán.

