El Salvador vs. Martinica en vivo se enfrentan este lunes 26 de junio del 2023 en el Lockhart Stadium por la primera jornada del Grupo C de la Copa Oro. Los salvadoreños inauguran su grupo con una selección que viene de derrotar 2-0 a Puerto Rico. Este partido será transmitido por las señales de DAZN y Star Plus. El encuentro iniciará a partir de las 17:30 (hora peruana). Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

