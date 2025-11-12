Ver El Salvador vs. Surinam EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Dr. Franklin Essed Stadium por la jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de noviembre del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora de Perú), que son las 7:00 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil; las 4:00 PM de El Salvador y México y la 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? Canal 4 transmite el partido en El Salvador; Azteca Deportes lo pasa en México; mientras que Paramount+ y fuboTV lo televisan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

