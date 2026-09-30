El centrocampista de la selección croata Luka Modric, durante el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones que España y Croacia disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz
El centrocampista de la selección croata Luka Modric, durante el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones que España y Croacia disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz
/ Julio Muñoz
Por Redacción EC

El nombre de Luka Modric volvió a despertar una reacción especial en España. Durante el partido entre España y Croacia por la Liga de Naciones, los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán reconocieron la trayectoria del centrocampista croata con una ovación que se repitió en distintos momentos del encuentro.

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