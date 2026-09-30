El nombre de Luka Modric volvió a despertar una reacción especial en España. Durante el partido entre España y Croacia por la Liga de Naciones, los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán reconocieron la trayectoria del centrocampista croata con una ovación que se repitió en distintos momentos del encuentro.

A sus 41 años, Modric recibió el reconocimiento de una hinchada que no olvidó su paso por el fútbol español. El mediocampista fue capitán de Croacia durante gran parte de la última década y también se convirtió en uno de los jugadores más laureados en la historia del Real Madrid.

La ovación comenzó antes del partido

El primer reconocimiento llegó incluso antes de que comenzara el encuentro. Cuando los altavoces del estadio anunciaron las alineaciones, el nombre de Modric generó una reacción especial entre los aficionados.

Sin embargo, la ovación tomó mayor fuerza cuando el futbolista croata apareció sobre el terreno de juego para realizar el calentamiento. Los seguidores españoles volvieron a reconocer su trayectoria y el vínculo que construyó durante sus años en el fútbol español.

Los hinchas volvieron a ovacionarlo cuando salió a calentar

El momento de mayor emoción durante la previa ocurrió en el minuto 62, cuando Modric salió a calentar. Desde las tribunas del Sánchez-Pizjuán se escuchó una fuerte ovación para el volante, que respondió al reconocimiento mientras continuaba con su preparación.

El mediocampista croata Luka Modric observa el balón durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Japón y Croacia. (Foto de Jewel SAMAD / AFP) / JEWEL SAMAD

La escena volvió a repetirse algunos minutos después, pero esta vez con Modric dentro del campo. El centrocampista ingresó en el minuto 81, en reemplazo de Petar Sucic, y recibió nuevamente el aplauso de los aficionados.

El recuerdo de sus 13 temporadas en el Real Madrid

El homenaje también estuvo relacionado con el legado que Modric dejó en el Real Madrid. El croata defendió la camiseta del conjunto blanco entre 2012 y 2025, etapa en la que conquistó 28 títulos y se consolidó como uno de los referentes de la institución.

Aunque actualmente continúa su carrera en Italia con el AC Milan, su etapa en España permanece como una de las más importantes de su trayectoria. Por ello, el reconocimiento en Sevilla representó también un homenaje a uno de los futbolistas que marcaron una época en el club madridista.

Una trayectoria histórica con Croacia

Modric también ha construido un legado destacado con la selección de Croacia. Desde su debut con el combinado absoluto en marzo de 2006, el centrocampista se convirtió en uno de los principales referentes de su país.

El futbolista acumula más de 200 partidos internacionales y alrededor de 30 goles, cifras que reflejan la extensa carrera que ha desarrollado durante dos décadas con Croacia.

El reconocimiento recibido en Sevilla volvió a poner en escena la trayectoria de un jugador que ha mantenido una presencia prolongada tanto en el fútbol de clubes como en el ámbito internacional.

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