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Resumen

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A sus 83 años, Mick Jagger mantiene una exigente rutina física y una alimentación cuidada para sostener su energía sobre los escenarios. (Foto: GEC Archivo)
A sus 83 años, Mick Jagger mantiene una exigente rutina física y una alimentación cuidada para sostener su energía sobre los escenarios. (Foto: GEC Archivo)
/ Piero Vargas
Por Marco Quilca León

A los 83 años, Mick Jagger sigue moviéndose sobre un escenario con una energía que muchos artistas más jóvenes quisieran tener. Detrás de esa vitalidad no existe una fórmula mágica, sino una rutina que el líder de los Rolling Stones mantiene con disciplina desde hace años: entrena entre cinco y seis días por semana, corre hasta 12 kilómetros diarios y combina distintas actividades para preparar su cuerpo para las exigencias de cada concierto.

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