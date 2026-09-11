A los 83 años, Mick Jagger sigue moviéndose sobre un escenario con una energía que muchos artistas más jóvenes quisieran tener. Detrás de esa vitalidad no existe una fórmula mágica, sino una rutina que el líder de los Rolling Stones mantiene con disciplina desde hace años: entrena entre cinco y seis días por semana, corre hasta 12 kilómetros diarios y combina distintas actividades para preparar su cuerpo para las exigencias de cada concierto.

El propio Jagger explicó que su entrenamiento no se limita a una sola disciplina. “Entreno cinco o seis días a la semana”, contó en una entrevista con Q Magazine. Su rutina alterna gimnasio y baile, además de incluir sprints y ejercicios destinados principalmente a mejorar la resistencia. Cuando puede, corre hasta 12 kilómetros durante las mañanas, ya sea al aire libre o sobre una cinta de correr.

Y cuando correr no es una opción, el músico tiene alternativas. Jagger reemplaza el running por sesiones de natación, kickboxing o ciclismo. También incorpora ballet, yoga y pilates, disciplinas que le permiten trabajar la movilidad, el equilibrio y la flexibilidad. No se trata únicamente de verse en forma: todo está pensado para soportar las largas jornadas que implican las presentaciones de los Rolling Stones, con conciertos que requieren un importante despliegue físico.

Pelé y Mick Jagger en Nueva York, cuando el brasileño jugaba en el Cosmos.

Una parte importante de este proceso estuvo a cargo del preparador físico noruego Torje Eike, quien trabajó durante años con Jagger y diseñó sesiones de entre dos y tres horas enfocadas en mejorar su resistencia aeróbica. El objetivo es claro: que el cantante pueda mantener su rendimiento durante los shows, donde no solo canta, sino que también corre, baila y se desplaza constantemente por el escenario.

Mick Jagger entrenando.

La alimentación completa el método. Jagger prioriza productos orgánicos, frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral. Sus principales fuentes de proteína son el pollo y el pescado, mientras evita las carnes rojas y los productos procesados. Incluso ha explicado que necesita comer en grandes cantidades para compensar el desgaste físico de sus entrenamientos y presentaciones. “Tengo que comer muchísimo”, contó. A los 83 años, su secreto parece menos relacionado con la edad que con la constancia: entrenar, alimentarse bien y mantener el cuerpo preparado para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer.

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