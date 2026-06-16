Por Redacción EC

El exfutbolista brasileño Kaká recordó recientemente una de las imágenes más icónicas de la selección de Brasil durante la primera década de los 2000. En una revelación que rápidamente despertó la nostalgia de los aficionados, el exvolante del AC Milan explicó que existía una rutina que compartía junto a Ronaldo, Ronaldinho y Adriano antes de cada partido, una escena que terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta psicológica frente a sus adversarios.