El exfutbolista brasileño Kaká recordó recientemente una de las imágenes más icónicas de la selección de Brasil durante la primera década de los 2000. En una revelación que rápidamente despertó la nostalgia de los aficionados, el exvolante del AC Milan explicó que existía una rutina que compartía junto a Ronaldo, Ronaldinho y Adriano antes de cada partido, una escena que terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta psicológica frente a sus adversarios.

“Antes de cada partido, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano y yo nos juntábamos en un sector de la cancha. Pero no era solo una charla casual, era una táctica de intimidación pura”, confesó el exmediocampista. Aquella reunión previa al pitazo inicial no respondía únicamente a cuestiones tácticas, sino también al impacto visual que generaba ver reunidas a cuatro de las mayores figuras del fútbol mundial en una misma selección.

Kaká explicó que la reacción de los rivales era perceptible incluso antes de que comenzara el encuentro. “Cuando los rivales nos veían juntos, algo cambiaba en el ambiente... Su inquietud era evidente. Pensaban: ¿Qué estarán planeando?, ¿Cómo diablos vamos a parar a estos tipos?”. Para muchos equipos, enfrentarse a aquella generación brasileña significaba lidiar con una concentración de talento pocas veces vista en la historia del deporte.

Más allá de los nombres y los títulos, el exjugador destacó que la clave del éxito de aquel cuarteto estaba en la manera en que se complementaban dentro del campo. “Lo que más me gustaba era el hecho de que todos poseíamos habilidades complementarias y solo nos divertíamos. Rotábamos posiciones todo el tiempo: no dejábamos respirar a los defensores”. Sus palabras ayudan a entender por qué aquella selección sigue siendo recordada como una de las más espectaculares y temidas que ha producido Brasil en las últimas décadas.

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