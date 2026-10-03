El famoso “¡Siuuu!” de Cristiano Ronaldo retumbó a miles de kilómetros de Portugal. Cerca de 200 aficionados se reunieron en el Zócalo de Puebla, en México, para mostrar su respaldo al delantero tras abandonar la concentración de la selección portuguesa en medio de la polémica con el entrenador Jorge Jesús. Los llamados “bicholovers” convirtieron la plaza en una fiesta con camisetas, cánticos y el tradicional festejo que identifica al futbolista.

Las imágenes del encuentro, difundidas por el creador de contenido Yuyu Oficial, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los seguidores lucieron camisetas de los clubes por los que pasó el atacante, desde Sporting de Lisboa y Manchester United hasta Real Madrid, Juventus y Al-Nassr. Incluso apareció una botarga de Cristiano Ronaldo, que provocó nuevos gritos y aplausos entre los asistentes.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando los aficionados comenzaron a corear los nombres de los equipos que marcaron la carrera del portugués. “¡Que viva el Sporting de Lisboa!”, “¡Que viva el Manchester United!”, “¡Que viva el Real Madrid!” y “¡Que viva la Juventus!” fueron algunas de las frases que se escucharon antes de cerrar la celebración con un multitudinario “¡Que viva el Bicho!” y más gritos de “¡Siuuu!”.

🇲🇽🇵🇹 | Aficionados de Cristiano Ronaldo se reunieron en Puebla para despedir al portugués tras el anuncio de su retiro de la selección de Portugal.



El usuario YuyoOficial compartió el momento de los aficionados mexicanos a CR7. pic.twitter.com/7HdS6qi6o4 — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 2, 2026

El homenaje se produjo después de que Cristiano dejara la concentración de Portugal en Copenhague, en medio de las diferencias con el seleccionador Jorge Jesús. La situación despertó especulaciones sobre una posible despedida definitiva del combinado nacional, aunque el delantero no había anunciado oficialmente su retiro internacional. Por ello, la reunión en Puebla tuvo un significado especial para sus seguidores, que decidieron expresar su apoyo mientras se mantiene la incertidumbre sobre su futuro con la selección.

La polémica también coincidió con el partido de Portugal ante Dinamarca por la Liga de Naciones, en el que el equipo luso ganó por 4-2 sin su capitán. Durante ese encuentro, el danés Rasmus Højlund celebró uno de sus goles imitando precisamente el “Siuuu” de Cristiano. Mientras en Europa continúan las preguntas sobre la situación del máximo referente portugués, en México sus admiradores dejaron una imagen que demuestra el alcance internacional de su figura.

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