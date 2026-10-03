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Cerca de 200 aficionados se congregaron en el Zócalo de Puebla para homenajear al astro portugués.
Cerca de 200 aficionados se congregaron en el Zócalo de Puebla para homenajear al astro portugués.
Por Marco Quilca León

El famoso “¡Siuuu!” de Cristiano Ronaldo retumbó a miles de kilómetros de Portugal. Cerca de 200 aficionados se reunieron en el Zócalo de Puebla, en México, para mostrar su respaldo al delantero tras abandonar la concentración de la selección portuguesa en medio de la polémica con el entrenador Jorge Jesús. Los llamados “bicholovers” convirtieron la plaza en una fiesta con camisetas, cánticos y el tradicional festejo que identifica al futbolista.

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