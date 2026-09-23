El sorprendente look de Lamine Yamal en la concentración de España con dos bolsos valorizados en 15 mil dólares.

Lamine Yamal volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la llegada de los futbolistas a la concentración de la selección española. El delantero del Barcelona sorprendió con un particular look en su arribo a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, más allá de su vestimenta, fueron sus accesorios los que terminaron acaparando las miradas. El joven atacante lució dos bolsos de Chanel juntos, cuyo valor alcanza los 13.000 euros, aproximadamente US$14.929 al cambio actual.

La combinación estuvo formada por un Chanel 2.55, modelo clásico de la firma francesa, valorizado en 10.500 euros, y un Chanel Mini Square Single Flap, de 3.800 euros. Yamal llevó ambas piezas superpuestas y entrelazó sus cadenas para crear una sola composición. El resultado fue uno de los detalles que más llamó la atención durante el denominado “paseíllo de las estrellas” de los jugadores españoles al llegar a la concentración.

El resto del outfit también siguió una línea marcada por la moda. Yamal apareció con prendas amplias, accesorios dorados y unas gafas de sol que completaron una imagen inspirada en algunos códigos estéticos de los años 2000. La llegada del futbolista no pasó desapercibida entre los medios españoles, acostumbrados a seguir los looks de las principales figuras durante las concentraciones de la selección.

El flow de Lamine en su llegada a la concentración de la Selección Española 😎🇪🇸.



Vía: lamineyamal / IG pic.twitter.com/6cflUO0k2J — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 22, 2026

No es la primera vez que el atacante de 19 años sorprende por sus elecciones fuera del campo. Su imagen pública se ha convertido en una parte importante de su creciente popularidad y sus apariciones con prendas y accesorios de firmas de lujo suelen generar comentarios en redes sociales. En esta ocasión, los dos bolsos de Chanel fueron el elemento que terminó concentrando las miradas.

Así, mientras Yamal se prepara junto a España para sus próximos compromisos internacionales, su llegada a Las Rozas dejó una imagen que rápidamente trascendió lo deportivo. Dos bolsos, un look llamativo y casi US$15 mil en accesorios fueron suficientes para que el delantero del Barcelona volviera a ser noticia incluso antes de pisar una cancha.

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