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Resumen

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El sorprendente look de Lamine Yamal en la concentración de España con dos bolsos valorizados en 15 mil dólares.
El sorprendente look de Lamine Yamal en la concentración de España con dos bolsos valorizados en 15 mil dólares.
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la llegada de los futbolistas a la concentración de la selección española. El delantero del Barcelona sorprendió con un particular look en su arribo a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, más allá de su vestimenta, fueron sus accesorios los que terminaron acaparando las miradas. El joven atacante lució dos bolsos de Chanel juntos, cuyo valor alcanza los 13.000 euros, aproximadamente US$14.929 al cambio actual.

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