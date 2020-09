La sociedad de Lionel Messi y Luis Suárez trascendió la cancha del Camp Nou o las seis temporadas que el ‘Pistolero’ jugó para el Barcelona. El delantero uruguayo se convirtió en el tercer máximo goleador de los culé, pero su historia en el club ya tenía fecha de caducidad con la llegada del técnico Ronald Koeman. Ahora, en el inicio de una nueva temporada de LaLiga Santander viste los colores del Atlético de Madrid.

Luis Suárez debutó el fin de semana con los ‘Colchoneros’ y en menos de 30 minutos anotó su primer doblete y asistió para un tanto. ¿Mensaje para Koeman y los del Barcelona tras su polémica salida? Lo cierto es que el ‘Pistolero’ arrancó con pie derecho su nueva travesía y cientos de hinchas azulgrana ya extrañan la sociedad con Lionel Messi.

¿Nuevamente juntos?

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, fue consultado por la posibilidad de juntar nuevamente a Suárez y Messi, pero ahora en el cuadro que dirige Diego Simeone. La respuesta del mandamás sorprendió a muchos. “En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, señaló el mandatario en diálogo con la Cadena Cope.

Lionel Messi y Luis Suárez no seguirán en el Barcelona.

Llegada de Suárez y el “no” a Cavani

Enrique Cerezo también explicó cómo se dio la transacción de Suárez con el Atlético de Madrid. “Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”.

Finalmente confirmó que Edinson Cavani no será un colchonero. “Las circunstancias de Cavani no han sido las mismas que las de Luis Suárez. Es un jugador fantástico, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano por lo que no vino”.

