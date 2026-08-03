Por Redacción EC

Facundo Medina sorprendió al contar una historia desconocida sobre su relación con Lionel Messi en la selección argentina. El defensor confesó que, pese a su timidez, se animó a hacerle un pedido muy especial al capitán: que eligiera personalmente una foto suya para tatuársela en el cuerpo.

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