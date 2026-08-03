Facundo Medina sorprendió al contar una historia desconocida sobre su relación con Lionel Messi en la selección argentina. El defensor confesó que, pese a su timidez, se animó a hacerle un pedido muy especial al capitán: que eligiera personalmente una foto suya para tatuársela en el cuerpo.

El curioso pedido de Facundo Medina a Messi

En declaraciones recientes, Medina explicó que no suele pedir favores, pero que hizo una excepción con Messi. “Soy un poco tímido y no me gusta pedirle cosas a los demás, pero le pedí algunas cosas. Creo que no fueron más de tres”, relató el jugador.

El primer pedido fue el más llamativo. “Le pedí que él mismo eligiera una foto suya para que me la tatuara”, confesó, dejando en evidencia la admiración que siente por el capitán de la Albiceleste.

فاكوندو ميدينا:



"أنا خجول قليلًا، ولا أحب أن أطلب أشياء من الآخرين، ولكنني طلبت من ميسي أشياء، بل أعتقد أنني لم أطلب منه أكثر من ثلاثة أشياء فقط.



أول طلب، وهذا لا يعرفه أحد، كان أنني طلبت منه أن يختار لي بنفسه صورة له حتى أوشمها على جسدي.



وكنت في غاية الخجل، فقلت له: اعذرني… pic.twitter.com/HhRYvpBecY — Messi World (@M10GOAT) August 3, 2026

La vergüenza y la ayuda del utilero

Medina también reveló que sintió mucha vergüenza al momento de hacer el pedido, por lo que incluso intentó evitar hacerlo directamente. “Le dije: perdón por molestarte, no quiero agobiarte”, recordó.

Ante los nervios, buscó apoyo en el personal del equipo. “Hablé con Mario y Dami, los encargados del equipamiento, y les pedí que lo hicieran por mí porque no me animaba”, contó.

La respuesta de Messi que sorprendió a todos

Lejos de incomodarse, Lionel Messi respondió con total naturalidad y cercanía. Según Medina, el capitán accedió sin problemas y le facilitó una imagen desde su propio celular.

“Messi, con toda su sencillez, me dijo: ‘Tomá, negrito, agarrá esta foto que tengo en el celular’”, reveló el defensor.

La anécdota refleja una vez más el perfil cercano de Messi dentro del grupo y el impacto que genera en sus compañeros, incluso en los momentos más simples fuera del campo de juego.